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जीनियस का भी बॉस निकला चीन ये का बच्चा, गोली की रफ्तार से Rubiks Cube सॉल्व करके बना दिया रिकॉर्ड
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बच्चे की जमकर तारीफ हो रही है. कोई उसे 'Human Robot' बता रहा है तो कोई 'Mini Genius' कह रहा है.
Viral Video: दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन चीन के एक छोटे से बच्चे ने जो कर दिखाया, उसने इंटरनेट यूजर्स को सच में चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा इतनी तेज स्पीड से 2×2 Rubiks Cube सॉल्व करता नजर आता है कि लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा. दावा किया जा रहा है कि उसने सिर्फ 0.39 सेकेंड में क्यूब सॉल्व कर नया रिकॉर्ड बना दिया. वीडियो में बच्चा बेहद शांत अंदाज में स्टेज पर बैठा दिखाई देता है. उसके सामने टाइमर लगा होता है और हाथ में Rubiks Cube होता है. जैसे ही टाइमर शुरू होता है, उसकी उंगलियां ऐसी तेजी से चलती हैं कि कैमरा तक मूवमेंट पकड़ नहीं पाता. अगले ही पल Cube पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं.
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क्या बोले नेटिजन्स
इस क्लिप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. कई यूजर्स का कहना है कि बच्चे के हाथ इंसानों से ज्यादा मशीन जैसे लग रहे थे. कुछ लोगों ने वीडियो को स्लो मोशन में देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह पकड़ पाना मुश्किल रहा कि आखिर Cube इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हुआ. Rubiks Cube को कम समय में सॉल्व करने की कला को Speedcubing कहा जाता है. इसमें सिर्फ हाथों की तेजी नहीं, बल्कि दिमाग की तेज प्रोसेसिंग, पैटर्न पहचानने की क्षमता और लगातार प्रैक्टिस का बड़ा रोल होता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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सुपर जीनियस जैसा बच्चे का दिमाग
खास बात ये है कि 2×2 Cube दिखने में छोटा जरूर होता है, लेकिन उसे इतनी कम टाइमिंग में सॉल्व करना बेहद मुश्किल माना जाता है. आम लोग जहां इसे हल करने में कई मिनट लगा देते हैं, वहीं प्रोफेशनल खिलाड़ी भी सेकेंड्स बचाने के लिए सालों मेहनत करते हैं. ऐसे में 0.39 सेकेंड जैसी टाइमिंग लोगों को किसी सुपरपावर से कम नहीं लग रही. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बच्चे की जमकर तारीफ हो रही है. कोई उसे ‘Human Robot’ बता रहा है तो कोई ‘Mini Genius’ कह रहा है. Speedcubing की दुनिया में यह कारनामा अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है.