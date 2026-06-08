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गजब हो गया भैया! लुटेरे को ही लूटकर चला गया बदमाश, थोड़ी ही देर में लाखों व्यूज बटोर चुका है ये वीडियो

Ajab Gajab Video: वीडियो में पहले तो एक आम लूट की घटना दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 8, 2026, 8:36 PM IST
Shocking Video Today
लूट की वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Shocking Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए हैं. वीडियो में पहले तो एक आम लूट की घटना दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है. वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क पर आराम से जा रहा है. तभी बाइक पर सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और उसे रोक लेते हैं. इसके बाद बदमाश उससे मोबाइल, पर्स और नकदी समेत कीमती सामान छीन लेते हैं. शख्स बेबस नजर आता है और लुटेरे आराम से अपना काम करते दिखाई देते हैं.

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कहानी में आया गजब का ट्विस्ट

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. वीडियो के अगले कुछ सेकंड में एक और बाइक फ्रेम में एंट्री करती है. इस बाइक पर सवार दो अन्य बदमाश सीधे पहले वाले लुटेरों के पास पहुंच जाते हैं. देखते ही देखते माहौल बदल जाता है. इनमें देखेंगे कि एक बदमाश हथियार के दम पर पहले वाले लुटेरों को धमकाता है और उनसे अभी-अभी लूटा गया सामान छीन लेता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दूसरे बदमाश सिर्फ लूट का माल लेकर नहीं जाते, बल्कि पहले वाले लुटेरों के पास मौजूद अन्य सामान और पैसे भी अपने कब्जे में लेकर फरार हो जाते हैं. यानी जो कुछ पल पहले किसी और को लूट रहे थे, वे खुद ही लूट का शिकार बन जाते हैं.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

थोड़ी ही देर में लाखों व्यूज बटोर चुका है वीडियो

इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स इसे ‘लुटेरों से लूट’ बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नजारा फिल्मों में भी कम ही देखने को मिलता है. वायरल वीडियो को एक्स पर @YasirHasan48798 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं और यह लगातार शेयर किया जा रहा है. हालांकि, वीडियो कब और कहां का है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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