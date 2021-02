Shweta Memes: पावरी हो रही है (Pawri Ho Rhi Hai) का ट्रेंड खत्म भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक और वीडयो वायरल (Viral Video) हो गया. इस बार बारी श्वेता (Who is Shweta) की थी. श्वेता के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ. Shweta का यह VIDEO Twitter के टॉप ट्रेंड में है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये Shweta कौन है? हम आपको बताते इंटरनेट की इस नई सनसनी श्वेता के बारे में. Also Read - Dancing Dadi Video: डांसिंग दादी का तहलका, देवदास के 'डोला रे डोला' पर तड़कता-फड़कता डांस...

दरअसल, Shweta इस वजह से ट्रेंड हो रही हैं, क्योंकि Zoom पर क्लास अटैंड करने के दौरान उसने अपना माइक म्यूट नहीं किया और उसकी पर्सनल बातचीत वायरल हो गई. Also Read - Penguin Video: बेबी पेंगुइन ने चिड़िया के साथ खेला पकड़म-पकड़ाई, देख दिल हार बैठेंगे...

दरअसल, Zoom मीटिंग के दौरान श्वेता अपनी दोस्त से किन्हीं दो लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप डिस्कस करने लगीं और उसे 111 लोगों के सुन लिया. वर्चुअल मीटिंग के दौरान श्वेता (Shweta) का फोन बजा और उसने Zoom पर अपना माइक On छोड़ दिया. इसके बात उसकी पूरी बातचीत (Shweta Full Audio) वायरल हो गई.

Shweta और उनकी दोस्‍त के बीच की बातचीत उस Zoom पर चल रही वर्चुअल क्‍लास में मौजूद 111 और लोगों ने सुनी. लोग कहते रहे कि श्‍वेता तुम्‍हारा माइक ऑन है मगर श्‍वेता ने शायद आवाज बंद कर रखी थी. वो तो अपनी दोस्‍त को किसी लड़का-लड़की की रिलेशनशिप के बारे में बताने में व्यस्त थीं. उसी क्‍लास में शामिल किसी ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Group members to Shweta: mic on haiiii.. Le inner feelings-#Shweta pic.twitter.com/kqJZGZywfy — Aditya Kumar (@Urs2rulyaditya) February 18, 2021

Pandit Boy :- I'm trusting you.

Plz don't tell anyone. Shweta on zoom call next day :-#Shweta pic.twitter.com/ATTz1YqbbB — Harsh Sinha (@itsharshsinha) February 18, 2021

श्‍वेता के नाम पर मीम्‍स बन रहे हैं. श्‍वेता के साथ-साथ उस लड़के को लेकर भी खूब जोक्‍स बनाए जा रहे हैं जिसने अपनी लव लाइफ का कच्‍चा चिट्ठा श्‍वेता के आगे खोल दिया था.

#Shweta

After listening story of Shweta People on zoom call to pandit : pic.twitter.com/JMyhYYflOj — Palash Jain (@bhut_tezz) February 18, 2021

Earlier: pandit with #Shweta

Later: Shweta, Radhika with 111 others

Now: Shweta with 1.3 billion ppl 😂 pic.twitter.com/QqCTcMLa0C — Mohika (@mohika24) February 18, 2021

Current situation of #Shweta after the Pandit guy find out all his secrets are leaked now: pic.twitter.com/0GYwohqbFN — 𝗩𝗶𝗿𝗲𝗻𝗻𝗻⁷ (@Veerain34) February 18, 2021

Shweta vs Pawri Girl

Who will be Female Meme Legend of 2021 pic.twitter.com/7nyeG6FCXY — Shivanshu Kumar (@shivanshuIND) February 18, 2021

What we learnt from the Shweta 's incident? 1. Never pick a call while in a meeting.

2. Always share your secrets with your MALE BESTFRIEND rather than female. 😂

3. And, Wo banda Pandit hai, theek hai.!

Continue…#Shweta pic.twitter.com/f2B6bd0kuu — PREM (@ipremjoshi) February 18, 2021

Everyone : turn off your mic Le backbenchers to #Shweta: pic.twitter.com/NKsBB6oFI9 — BD (@bd_ka_page) February 18, 2021

That Pandit friend waiting for #Shweta to meet her: pic.twitter.com/n7Hxkqe2CT — Ujjwal (@areehbabu) February 18, 2021

बता दें कि इससे पहले रसोड़े में कौन था, Pawri Ho Rhi Hai और प्रिया प्रकाश वारियर जैसी तमाम सनसनी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं.