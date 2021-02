Siddhi Hates Shiva: सोनम बेवफा है… (sonam bewafa hai) याद है आपको? जी हां, जिस बेवफाई की चर्चा हर नोट पर लिख दी गई थी, अब फिर से वही कहानी दोहराइ जा रही है. पर इस बार, कहानी में कुछ ट्विस्ट-टर्न्स हैं. अब सिद्धी हेट्स शिवा (Siddhi Hates Shiva) वायरल (Viral) हो रहा है. जानें क्या है पूरा मामला.

मामला तब चर्चा में आया जब दिल्ली के पॉश इलाके गोमतीनगर के चौराहों पर ऐसे पोस्टर लग गए, जिन पर लिखी बात लोगों की चर्चा का विषय बन गई.

दरअसल, इन पोस्टर्स पर Siddhi Hates Shiva लिखा है, जिससे शिवा की बेवफाई चर्चा में है. हालांकि लोगों को पता नहीं कि शिवा या सिद्धि कौन है, पर इनका प्यार अब सरेराह बदनाम हो रहा है.

Some new mktg ploy this #SiddhiHatesShiva thing. All over hoardings in Kanpur. New web series? https://t.co/6Yl7Y3X9Fd

— Nimit (@nimitarora1991) February 8, 2021