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Skydiving Ka Video: जंपसूट पहनकर प्लेन से कूद गईं दादी, 73 साल की उम्र में पूरा किया सपना | देखें रोमांचक वीडियो

Skydiving Ka Video: महिला ने जिस उम्र में स्काईडाइविंग का सपना पूरा किया उसे देखकर हर कोई चौंक गया. वीडियो पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: June 13, 2026, 12:20 PM IST
Skydiving Ka Video
73 साल की उम्र में सपना किय पूरा. (Photo: Instagram)

Skydiving Ka Video: ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखते हैं. वे सोचते हैं अच्छा समय आएगा तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे. इसी चक्कर में कब उनकी उम्र ढल जाती है पता ही नहीं चलता है. मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जीवट किस्म के होते हैं. बुढ़ापे में भी अपनी इच्छा पूरी करके ही मानते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा जो 73 साल की एक बूढ़ी महिला से जुड़ा है. इस उम्र में उन्होंने अपने एक शौक को पूरा किया. उनका यह कारनाम देखकर हर कोई दंग रह गया. महिला ने बुढ़ापे में स्काईडाइविंग करके सबको हैरान कर दिया.

बूढ़ी महिला ने की स्काईडाइविंग

महिला ने इस सपने को अपनी बेटी की मदद से पूरा किया, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है. बेटी ने एक दिन अपनी मां का वर्षों पुराना सपना पूरा करने का फैसला किया. उसकी मां लंबे समय से स्काईडाइविंग करना चाहती थीं, मगर यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी थी. बेटी ने फिर इस सपने को सच करने की ठानी और मां को एक ऐसा अनुभव दिया, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी. इस प्रेरणादायक कहानी ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.

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ऊंचाई से लगाई छलांग

वायरल हो रहे वीडियो में 73 साल की बूढ़ी महिला स्काईडाइविंग के लिए पूरी तैयारी करती नजर आती हैं. उन्होंने जंपसूट पहना और ट्रेनर के साथ विमान तक पहुंचीं. विमान से हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद महिला ने ट्रेनर के साथ छलांग लगाई. वीडियो में उनका उत्साह और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है. हवा में उड़ते हुए वह खुशी से चिल्लाती हैं और दोनों हाथ फैलाकर नीचे के खूबसूरत नजारों का आनंद लेती हैं. यह दृश्य देखने वालों के लिए भी बेहद रोमांचक बन गया. सुरक्षित लैंडिंग और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उनका बड़ा सपना आखिरकार पूरा हो गया है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

मां का यह सपना पूरा करने के लिए लोग बेटी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसे nofussfitness_rup नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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