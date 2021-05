Skyscraper Shaking Video: आसमां को छूती इमारत अचानक हिलने लगे और लोग डरकर बेतहाशा भागने लगें, ऐसा नजारा शायद आपने फिल्मों में देखा होगा. पर ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो ऐसा है जिसे देखकर आपको एक बार तो शायद यकीन ही न हो कि ऐसा भी हो सकता है. Also Read - Maa I Miss You: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई...मां को आखिरी बार गाना सुनाने वाले सोहम का नया Video Viral, भरे मन से कही ये बातें, अर्जुन कपूर भी हुए फैन

चीन के शेनजेन शहर से ये वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत अचानक हिलने लगती है. हजारों लोग वहां से भागने लगते हैं.

खास बात तो ये है कि जिस सयम ये इमारत हिली उस समय वहां दूर-दूर तक भूकंप की कोई घटना नहीं हुई. इस कारण से लोगों में खौफ और बढ़ गया.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, जो इमारत हिली वो तकरीबन 300 मीटर ऊंची है. नाम है SEG प्‍लाजा. जब इमारत अचानक हिलने लगी तो जल्दबाजी में इसे खाली कराया गया. फिर इसे सील कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d

— Shenzhen Pages (@ShenzhenPages) May 18, 2021