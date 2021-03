Smart Hiran Video: क्या हिरण भेड़िया या तेंदुआ को बेवकूफ बना सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि भला भोला-भाला जानवर ऐसा कैसे कर सकता है, तो ये वीडियो देख आपकी सोच बदल जाएगी. Also Read - Pakistani Girl Video: पाकिस्तानी लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड को ऐसे किया प्रपोज, लोग कर रहे तौबा-तौबा...

इस हिरण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग इसके तेज दिमाग के मुरीद हुए जा रहे हैं.

वायरल वीडियो बेहद दिलचस्प है. इसमें दिखता है कि एक हिरण पड़ा है. जमीन पर ऐसे गिरा हुआ है मानो मर गया हो. तभी वहां तेंदुआ आता है.

तेंदुआ उसे देखता है, सूंघता है पर वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं. बात यहीं खत्म नहीं होती. तेंदुए के बाद वहां पहुंचता है एक भेड़िया.

भेड़िया हिरण को जाकर छूता है, हिलाता है पर हिरण सांसें रोके वहीं पड़ा रहता है. ये देख भेड़िया वहां से हट जाता है. मानो उसे पूरा यकीन हो गया हो कि हिरण तो मरा पड़ा है.

जैसे ही भेड़िया और तेंदुआ थोड़ी दूर जाते हैं तो हिरण मौका पाकर वहां से भाग निकलता है. ये देख भेड़िया हैरान रह जाता है.

ये वीडियो ट्विटर पर Nature is Metal अकाउंट से शेयर किया गया है.

देखें मजेदार पोस्ट-

And the Oscars goes to..🦌 pic.twitter.com/JeEz2rfjS7

— Nature is Metal (@minblowingpost) March 10, 2021