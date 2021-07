Smartest Fool Video: आपने आज तक कितनी तरह के मूर्ख देखे हैं? अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो ये वीडियो देखकर आप एक नई केटेगरी का ईजाद कर लेंगे. आपको हंसी भी आएगी और वीडियो देखकर सोच में भी पड़ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है.Also Read - World News: पगड़ी और सफेद कुर्ता पहनकर सिंगापुर के PM ने किया गुरुद्वारे का उद्घाटन, बोले- सत श्री अकाल; वीडियो वायरल

वीडियो में दिखता है कि तेज बारिश हो रही है. बारिश में छाता लेकर एक शख्स ईंट के ढेरों पर पानी डाल रहा है. अब आप ही सोचिए, आखिर कोई बारिश में इस तरह ईंट पर पानी डालता है क्या? Also Read - Khaini Dance Viral: लड़के ने डीजे पर किया खैनी डांस, झन्नाटेदार Video दिमाग के पुर्जे हिला देगा!

जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इसी बात को सोच रहा है. आखिर इसके दिमाग में ऐसा क्या आया जो ये काम करने लगा. Also Read - Aunty Ki Lathi Video Viral: दारू पीकर आया तो रस्सी से बांधा, आंटी ने धड़ाधड़ चलाई लट्ठ, लोग बोले- शराब छुड़वाएं 100% Guaranteed

वीडियो को सोशल मीडिया पर IPS Rupin Sharma ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Smartest #FOOL?

#मूर्खता का #चेहरा

देखें वीडियो-



वीडियो देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं. एक ने लिखा, Itna murkh koi kaise ho sakta hai. एक अन्य ने लिखा, Maybe just enjoying the downpour while at the same time also trying to show Boss I am busy