Viral Video: 'कम शक्कर-कम दूध, बूढ़ा रहे हैं...', गजब अंदाज में स्मृति ईरानी ने BJP महिला कार्यकर्ताओं को पिलाई चाय, देखें वीडियो

Smriti Irani Viral Video: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंची. उन्होंने यहां बीजेपी के प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है. इस दौरान वह बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जाकर चाय बनाते हुए नजर आईं. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उनके साथ कई और महिलाएं भी नजर आईं.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्मृति ईरानी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चाय बना रही हैं. यह उस वक्त का वीडियो है जब वह एक कार्यकर्ता के घर पहुंची थीं. किचन में जाकर उन्होंने चाय बनाई और सभी के लिए ग्लास में परोसी. जो महिला कार्यकर्ताएं उनके साथ प्रचार में जुटी हुई हैं उनकी थकान मिटाने के लिए खुद उन्होंने चाय बनाई.

#WATCH | Chhattisgarh: Union Minister Smriti Irani prepares tea for party workers at the residence of a worker in Kondagaon, Bastar pic.twitter.com/ZPawL0UqCW

— ANI (@ANI) November 5, 2023