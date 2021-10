Snake Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया करोड़ों वीडियो से भरी पड़ी है. यहां रोजाना हजारों लाखों की तादाद में वीडियो देखे और अपलोड भी किए जाते हैं. मगर इनमें कुछ आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक देखे जाते हैं. इस समय एक खतरनाक कोबरा का वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि कई फीट लंबा कोबरा दरवाजे पर फन फैलाए बैठा है. इसमें जैसे ही कोई शख्स अंदर या बाहर निकलने की कोशिश करता है वह उसे डंसने लगता है.Also Read - Heropanti Nikal Gayi: आईपीएस ने Video शेयर कर कहा- ऐसा मत करना... हीरो की हीरोपंती निकल गई | देखिए

वीडियो कब और कहां का है इसकी जानकारी नहीं है, मगर इसमें देख सकते हैं कि कोबरा मकान के मुख्य दरवाजे पर आकर अचानक प्रकट हो गया. देख सकते हैं कि दरवाजे पर सांप को देखते ही घर के लोग अंदर ही रहे और बाहर के लोग बाहर ही खड़े हैं. इसमें जैसे ही किसी शख्स ने घर में दाखिल होने की कोशिश की, कोबरा ने तुरंत फन मार दिया. ये देखकर शख्स बुरी तरह डर गया और मुंह से चीख तक निकल गई.

यहां देखें वीडियो-

Security guard at the entrance.

Be careful😟 pic.twitter.com/gBh3bQ4Lcl

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 24, 2021