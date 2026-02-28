  • Hindi
Snake Prank Video: नकली सांप लेकर बाजार में निकला शख्स, फिर जो हो गया बार-बार देखेंगे | देखें वीडियो

Snake Prank Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह नकली सांप से शख्स प्रैंक करना शुरू कर देता है. बाजार में जो दिखा हर कोई सहम गया.

Published: February 28, 2026 12:34 PM IST
Snake Prank Video: सोशल मीडिया एक प्रैंक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने सबको चकित कर दिया. इसमें एक शख्स बाजार में नकली सांप लेकर घूमता नजर आता है. उसने उस सांप को एक पतले धागे से बांध रखा है और उसी धागे को खींचते हुए आगे बढ़ता है. दूर से देखने पर सांप बिल्कुल असली लगता है. जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ता है, सांप भी उसके पीछे-पीछे चलता दिखाई देता है. बाजार में मौजूद लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आता कि यह असली है या नकली. सभी असली समझकर घबरा जाते हैं.

नकली सांप लाकर किया प्रैंक

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि राह चलते कई लोग उस सांप को असली समझ लेते हैं और अचानक डरकर पीछे हट जाते हैं. कुछ लोग तो घबराकर उछल पड़ते हैं. खासकर कई महिलाओं ने ऐसा रिएक्शन दिया मानो उन्हें जोर का सदमा लग गया हो. कोई चिल्लाता नजर आया तो कोई तेजी से दूसरी दिशा में भाग गया. कुछ लोग तो डर के मारे दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे. वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स जानबूझकर लोगों के पास सांप ले जाता है ताकि वे डर जाएं. जैसे ही लोग घबराते हैं, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाता और मुस्कुराने लगता है.

एक्स पर देखिए वीडियो:

लोगों ने जाहिर की नाराजगी

वीडियो में जिस तरह का प्रैंक वो शख्स करता दिख रहा है लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. लोगों का मानना है ऐसे प्रैंक से किसी को चोट भी लग सकती है या कोई गंभीर हादसा हो सकता है. कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह का मजाक खतरनाक हो सकता है. इस प्रैंक वीडियो को @HasnaZaruriHai नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में देखा जा चुका है. ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हों. इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं.

