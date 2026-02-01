By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Snake Viral Video: परिवार के लिए 10 फीट लंबे सांप से भिड़ गया शख्स, सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो
Snake Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह शख्स सांप से अपने परिवार को बचाने में जुटा है. एक-एक सीन रोंगटे खड़े कर देगा.
Snake Viral Video: छोटे से छोटा सांप देखकर ही ज्यादातर लोगों की हालत खराब हो जाती है. लोग इसी कामना में रहते हैं कि कभी सांपों से उनका सामना ना हो. मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सांप को किसी खिलौने की तरह ट्रिट करते हैं. उन्हें जैसा मन होता है सांप के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं. कई बार यहीं गलती उन्हें भारी पड़ जाती है. अभी सांप से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसने पहली ही नजर में सबके रोंगटे खड़े कर दिए. इसमें एक शख्स परिवार से सांप को बचाने के लिए करीब 10 फीट लंबे सांप से भिड़ जाता है.
सांप से भिड़ा शख्स
ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लंबा सांप जो करीब 10 फीट का बताया जा रहा है. वो एक घर में घुस जाता है. सांप को देखते ही घर में मौजूद एक बच्ची और उसकी मां डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं. आवाज सुनकर बच्ची का पिता भागे-भागे आता है और सांप से भिड़ जाता है. वो सांप को इस तरह पकड़ना शुरू करता है मानो किसी खिलौने को पकड़ रहा हो. वो बार-बार सांप की पूंछ पकड़कर घर से बाहर करने की कोशिश कर रहा है. उसे ऐसा करता देख परिवार के लोग और भी तेज चिल्लाना शुरू कर देते हैं. कई बार सांप शख्स पर अटैक की कोशिश भी करता है. मगर शख्स फुर्ती के साथ हट जाता है और उसकी पूंछ पकड़ना फिर शुरू कर देता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
हिला देगा ये सीन
सांप भी उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए सारी कोशिशें कर रहा होता है. लेकिन अंत में शख्स ने सांप को घर से बाहर निकालकर ही दम लिया. अगर शख्स जरा भी देर करता तो सांप घर में किसी जगह पर जाकर छिप जाता और किसी को नुकसान पहुंचा देता. मगर शख्स की हिम्मत ने परिवार की जान बचा ली. हालांकि जिस तरह से वो सांप को पकड़ने की कोशिश करता रहा वो काफी खतरनाक लगा. जरा सी भी चूक शख्स पर भारी पड़ सकती थी. सांप के इस वीडयो को जिसने भी दंग रह गया. इसे vaani24hr नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.