  • Hindi
  • Viral
  • Snake Viral Video Woman Cooks Snake That Came To Bite Her Viral Video Will Make Your Hair Stand On End Watch Video Here

Snake Ka Video: महिला ने डसने आए सांप की ही सब्जी बना दी, वायरल वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Snake Ka Viral Video: रोंगटे खड़े करने वाले नजारे में देखेंगे महिला रसोई में खाना बना रही थी तभी जहरीला नाग उसके बर्तन में आकर गिर पड़ा.

Published date india.com Published: January 19, 2026 8:56 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Snake Viral Video
वीडियो में देखेंगे कि महिला रसोई में खाना बना रही थी तभी खतरनाक सांप आ धमका. (Photo/X)

Snake Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा. वीडियो में एक महिला अपनी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी अचानक एक जहरीला सांप ऊपर से गिरकर उसके बर्तन में घुस गया. मगर महिला की हिम्मत देखिए, उसने बिना घबराए तुरंत ढक्कन बंद कर दिया और सांप को ही सब्जी में मिलाकर पका दिया. ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और महिला इतनी बहादुर कैसे निकली.

Viral Video: कुछ नहीं मिला तो सहेली को ही उड़कर लात मार दी, वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो का गजब वीडियो

डसने आए सांप की बना दी सब्जी

वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया लगता है, जिसमें तारीख 6 अक्टूबर 2025 दिख रही है. महिला चश्मा लगाए, बालों में क्लिप लगाए रसोई में खड़ी है. गैस पर एक बड़ा बर्तन चढ़ा हुआ है. वो सब्जी काट रही है या हिला रही है, तभी पीछे काउंटर पर बैठी बिल्ली अचानक चौकन्नी हो जाती है. अगले ही पल, छत या वेंट से एक लंबा सांप नीचे गिरता है और सीधा खौलते हुए बर्तन में जा गिरता है. महिला की नजर पड़ते ही वो तेजी से ढक्कन उठाती है और उसे बंद कर देती है. सांप अंदर फंस जाता है और शायद उबलते पानी में मर जाता है. वीडियो के आखिर में महिला बर्तन को हिलाती हुई नजर आती है, मानो अब सांप सब्जी का हिस्सा बन गया हो.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे एक्स पर @Digital_khan01 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन दिया गया है, बिन बुलाया मेहमान जब खाने की खुशबू से सांप भी खुद को रोक न पाए… पर शुक्र है कि ढक्कन सही समय पर बंद हो गया. किस्मत अच्छी थी कि कैमरा चल रहा था, वरना इस ‘नागिन’ वाली रेसिपी पर कोई यकीन ही नहीं करता.’ मालूम हो पोस्ट को अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, 800 से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं.

एक्स पर देखें वीडियो


क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे बहादुरी की मिसाल बता रहा है, तो कोई मजाक में कह रहा है कि अब सब्जी में नॉन-वेज ऐड हो गया.’ एक यूजर ने लिखा, अरे ये चाइना वाले हैं, पता नहीं क्या-क्या खा जाते हैं.’ वहीं दूसरे ने कहा, अच्छा हुआ ढक्कन बंद हो गया, वरना सांप का डिनर बन जाता.’ कुछ लोग इसे फेक बता रहे हैं, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग से ये रियल लगता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.