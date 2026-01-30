  • Hindi
Snow Leopard Attack Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्नो लेपर्ड बर्फीली पहाड़ी पर आईबैक्स का शिकार करता दिखाई दे रहा है.

हिमाचल में दिखा कुदरत का खौफनाक मंजर! जब भूखे तेंदुए ने आईबैक्स को बनाया निशाना, देखें VIDEO

Snow Leopard Attack Video: इन दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है. इस बीच हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है. बर्फबारी की वजह से यहां से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं. इसी कड़ी में अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ एक आईबैक्स का शिकार करता नजर आ रहा है.

स्नो लेपर्ड ने किया घात लगाकर हमला

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के पहाड़ी गांव किब्बर हिम तेंदुए के शिकार का एक शानदार नजारा कैमरे कैद हुआ है. दरअसल, बीते कुछ दिनों से लाहौल-स्पीति में जमकर बर्फ गिर रही है. इसी वजह से जानवर पानी और खाने की तलाश में ऊंची जगहों से नीचे इलाकों में आना शुरू कर दिए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फीले पहाड़ की एक जगह पर एक आईबैक्स खाने की तलाश करते हुए नजर आता है, तभी पीछे से एक स्नो लेपर्ड अच्छा मौका देखकर आईबैक्स पर हमला कर देता है. स्नो लेपर्ड ने आईबैक्स की गर्दन पकड़ ली है और उसे छोड़ता नहीं है. हालांकि, पहाड़ी ढलान और ज्यादा बर्फ की वजह तेंदुआ उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है.

Video यहां पर देखें

तेंदुए के जबड़े से जिंदा बचा आईबैक्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुए ने आईबैक्स की गर्दन दबोच रखा है और उसे वह छोड़ता नहीं है. अपने जान बचाने के लिए आईबैक्स वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन तेंदुए की गर्दन पर पकड़ एकदम मजबूत है. यह सब कुछ दूरी चलता है लेकिन पहाड़ पर ज्यादा ढलान होने की वजह से तेंदुआ उसे छोड़ देता है और उसका पीछा करता है. किस्मत अच्छी थी कि आखिर में वह तेंदुए के चंगुल से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है.

इस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @andresnovales_wildlife नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे अद्भुत वन्यजीव अनुभव बताया है. उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में पूरा अनुभव शेयर किया है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया गजब का रिक्शन

वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है, जिसे अब तक 42.2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 8 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इसके अलावा, वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट्स की बारिश की है. एक यूजर ने लिखा है, भाई, बधाई हो! अब तक मैंने जितने भी हिम तेंदुए के वीडियो देखे हैं, उनमें यह सबसे बेहतरीन है. सच में कमाल का वीडियो है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया, बिल्ली को खाना चाहिए और आइबेक्स को जीना है. एक और यूजर ने लिखा, यह तो सच में अविश्वसनीय है, कितना अद्भुत अनुभव रहा होगा. इससे ज्यादा रोमांचक कुछ हो ही नहीं सकता है.

