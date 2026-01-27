Leopard Viral Video: फोटो लेने गई महिला पर तेंदुए का जानलेवा हमला, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Snow Leopard Viral Video: सोशल मीडिया पर एक स्नो लेपर्ड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला का तेंदुए के पास जाकर फोटो खिंचवाना भारी पड़ गया.
Snow Leopard Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो काफी हैरान करने वाले होते हैं. इन दिनों चीन का एक ऐसा ही वीडियो खूब चर्चा में है, जिसे देख कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो के मुताबिक, एक हिम तेंदुआ (Snow Leopard) अचानक एक महिला पर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला कर देता है. जिसने भी यह मंजर देखा, वो दंग रह जाता है. लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. इस घटनना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.
फोटो के चक्कर में तेंदुए ने किया हमला
खबरों के मुताबिक, ये मामला चीन के मंगोलिया के फुयुन काउंटी का बताया जा रहा है. दरअसल, बीते शुक्रवार की शाम एक महिला पर्वतारोही तेंदुए की फोटो खींचना चाहती थी और इसी चक्कर में वो उसके बहुत करीब चली जाती है. तेंदुए को ये बात पसंद नहीं आई और उसने पलटकर महिला पर इतना खतरनाक हमला किया कि वह खून से लथपथ हो गई. वीडियो में भी दिख रहा है कि हमले के बाद महिला की हालत काफी खराब थी और वो बर्फ पर गिरी हुई थी. गनीमत ये रही कि पास ही मौजूद एक स्की इंस्ट्रक्टर ने समझदारी दिखाते हुए और अपने डंडे से डराकर तेंदुए को वहां से भगा दिया. कहा जा रहा है कि पर्वतारोही महिला को स्की हेलमेट की वजह से गंभीर चोटों से बचा लिया गया. हालांकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
तेंदुए के इलाके में लापरवाही पड़ी महंगी
यह घटना ऐसे समय हुई है, जब चीनी अधिकारियों ने इलाके में हिम तेंदुआ दिखने को लेकर हाल ही में पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की थी. अधिकारियों ने कहा है कि तेंदुआ बड़े और ताकतवर शिकारी होते हैं और कभी-कभी आक्रामक भी हो सकते हैं. इसलिए इस इलाके से गुजरते समय बिना रुके जल्दी निकलने की सलाह दी गई है. चेतावनी में यह भी कहा गया है कि गाड़ी से बाहर न निकलें, फोटो लेने के लिए आगे न बढ़ें और आसपास अकेले घूमने से बचें.
शिकार की तलाश में गेस्टहाउस तक पहुंचा खूंखार तेंदुआ
इतना ही नहीं, गुरुवार को पर्यटकों ने एक तेंदुए को खाने की तलाश में पास के एक गेस्टहाउस के आसपास भी देखा था. गेस्टहाउस के मालिक के मुताबिक, उन्होंने उसे रात में घटना वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर देखा था, हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह वही तेंदुआ होगा.