Social Media Funny Reaction Over Bengaluru Rains : बेंगलुरु में हुई भारी बारिश के बाद जगह-जगह जलजमाव की स्थिति पर ट्विटर यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है. देश के IT हब में बारिश के बाद हो रही फजीहत पर ट्विटर पर लोगों ने कटाक्ष करते हुए निकाय प्रशासन को आड़े हाथों लिया. कुछ लोगों ने कहा कि “बेंगलुरु अब वेनिस बन गया है” तो कुछ ने जलभराव की समस्या के लिए पेड़ काटे जाने को जिम्मेदार ठहराया. वहीं इसके अलावा जलभराव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है. कहीं ट्रैक्टर तो कही क्रेन के जरिए लोग ऑफिस जाते दिखाई दे रहे हैं.Also Read - केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा- ट्विटर ने ‘जानबूझकर’ कानून की अवज्ञा की, देश की सुरक्षा में इसकी कोई भूमिका नहीं

Also Read - एंबुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती पत्नी को ठेले पर लेकर पति पहुंचा अस्पताल, वीडियो वायरल के होने के बाद शुरू हुई जांच

#WATCH | Karnataka: Locals in Bengaluru continue to bear the brunt of severe waterlogging as water is yet to recede from roads & bylanes after yesterday’s downpour pic.twitter.com/luIBbOHHwe

— ANI (@ANI) September 6, 2022