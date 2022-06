क्या आपने कभी मुंबई में ट्रेन से यात्रा की है ?. अगर की है तो आपको जरूर आभास होगा कि किस तरह टिकट लेने की जल्दी रहती है. लोग लंबी-लंबी लाइन लगाकर टिकट के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं. लेकिन मुंबई में एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि मात्र 15 सेकंड में टिकट काट दे रहा है. मुंबई रेलवे के यात्रियों ने इस शख्स का वीडियो भी पोस्ट किया है. अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग एक से बढ़कर एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं.Also Read - Most Expensive City: देश के इस शहर में रहना-खाना सबसे महंगा, हांगकांग दुनिया का सबसे खर्चिला शहर

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) June 28, 2022