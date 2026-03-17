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Soil Turned Into Gold 68 Lakh Credited To Panchayat Account Villagers Shocked Know Reason

जब मिट्टी ने सच में 'उगला सोना', पंचायत के खाते में अचानक आए 68 लाख रुपये- वजह जानकर हैरान रह गये गांव के लोग!

भारत के जैव विविधता कानूनों के तहत कंपनियों को जैविक संसाधनों से होने वाले मुनाफे को स्थानीय समुदायों के साथ शेयर करना जरूरी होता है. ग्राम पंचायत के खाते में पैसा आने की वजह यही थी.

महाराष्ट्र के दापूर गांव के लोग उस समय अचंभे में आ गए जब ग्राम पंचायत के बैंक खाते में लगभग 68 लाख रुपये अचानक आ गए. गांव के लोग इसलिए भी हैरान थे क्योंकि ग्राम पंचायत ने किसी भी सरकारी ग्रांट या विकास योजना के लिए आवेदन नहीं किया था. हफ्तों तक गांव वालों के बीच यह पहेली बनी रही. लोग यह समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर यह पैसा आया कहां से है. आखिरकार, राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों ने एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर इस बारे में विस्तार से समझाया. मामला नवंबर 2025 का है.

2 किलो मिट्टी के बदले 68 लाख रुपये

उन्होंने बताया कि यह पैसा भारत के ‘एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग’ (ABS) मैकेनिज्म के जरिए आया था. यह नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) के नियमों के तहत बना एक कानूनी प्रावधान है. इसके मुताबिक, कंपनियों को जैविक संसाधनों से होने वाली कमाई का हिस्सा उन स्थानीय समुदायों को देना होता है, जहां से ये संसाधन लिए जाते हैं. ‘Downtoearth’ वेबसाइट की रिपोर्ट के मताबिक, ग्राम पंचायत के खाते में जो पैसे आए थे वो गांव से लिये गए 2 किलोग्राम मिट्टी के थे.

मिट्टी से कैसे हुआ मुनाफा?

दापूर, नासिक से लगभग 50 किलोमीटर दूर है. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, यहां की आबादी लगभग 5,900 थी. हालांकि स्थानीय अनुमानों के मुताबिक अब यह बढ़कर 8,000 से ज्यादा हो गई है. इस गांव के ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं. वे सोयाबीन और मक्का जैसी खरीफ फसलों के साथ-साथ प्याज, टमाटर और बीन्स जैसी सब्जियां भी उगाते हैं. साल 2024 में, ‘एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड’ नाम की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने व्यावसायिक क्षमता वाले सूक्ष्मजीवों की खोज के दौरान गांव से मिट्टी का नमूना लिया था. शोधकर्ताओं ने मिट्टी में एक बैक्टीरिया (‘बैसिलस कोएगुलन्स) की पहचान की, जिसका इस्तेमाल प्रोबायोटिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है.

कैसे मिट्ट्री बन गई सोना?

‘जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स’ में प्रकाशित शोध समेत कई वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, इस बैक्टीरिया में प्रोबायोटिक के बहुत अच्छे गुण होते हैं और यह बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है. यह ऐसे एंजाइम बनाता है, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं और पेट की सेहत को बेहतर बनाते हैं. बाद में, कंपनी ने इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके 42 तरह के प्रोबायोटिक उत्पाद तैयार किए, जिनसे उसे अच्छा-खासा मुनाफा हुआ. नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के कानूनों के तहत, जो कंपनियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से लिए गए जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें उन संसाधनों से होने वाले मुनाफे का कुछ हिस्सा उन समुदायों के साथ बांटना जरूरी होता है, जो उन संसाधनों से जुड़े हुए हैं.

क्यों हुई थी NBA की स्थापना?

नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) की स्थापना भारत सरकार की तरफ से साल 2003 में ‘जैविक विविधता अधिनियम, 2002’ के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का उचित बंटवारा हो. यह ढांचा ‘नागोया प्रोटोकॉल’ के भी अनुरूप है. यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे वर्ष 2010 में अपनाया गया था और साल 2014 में विश्व स्तर पर लागू किया गया था.

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