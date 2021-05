Solar Ring Viral Photos Videos: कर्नाटक में बेंगलुरु के आसमान में ऐसा अद्भुत नजारा दिखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. ये नजारा इतना खूबसूरत था कि लोग इसे तस्वीरों, वीडियो में कैद करते रहे. सोशल मीडिया पर #sunhalo, #Bengaluru ट्रेंड करने लगा.

जिसने भी इसे देखा उसके मुंह से यही निकला कि ये कितना अद्भुत खगोलीय नजारा है. लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया.

One of the most beautiful things in recent times #sunhalo #Bangalore pic.twitter.com/qN1mZXddqF

Banglore city witnessed today a rainbow ring around Sun. This phenomenon is called ‘22 degree Sun Halo’.

Such Sun or Moon halos are not so common however they have been witnessed earlier in the country in the past. #banglore #sunhalo pic.twitter.com/JeLfHp7AE3

