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पहाड़ पर रफ्तार दिखाने लगा शख्स, तभी बैलेंस बिगड़ा और सीधे खाई में जा गिरी कार | रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि पहाड़ी रास्ते पर एक गाड़ी रफ्तार में आती है तभी उसका संतुलन बिगड़ गया. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ हुआ सचमुच हैरान कर देगा.

Published date india.com Published: May 9, 2026 11:28 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा. वायरल क्लिप में एक काली कार पहाड़ों के बीच बनी संकरी सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ती नजर आती है. शुरुआत में सबकुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा हादसा होता है जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी सन्न रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर पहाड़ी रास्ते पर लगातार स्पीड में कार चला रहा है. सड़क पर खतरनाक मोड़ आते हैं, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं होती. तभी अचानक एक मोड़ पर कार का बैलेंस बिगड़ जाता है. ड्राइवर लाख कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी सीधे सड़क किनारे टकराकर गहरी खाई में जा गिरती है.

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कैमरे में कैद हुआ भयानक हादसा

हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के तुरंत बाद कार के एयरबैग खुल गए. सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक नीचे गिरने के बाद कार में आग भी लग गई. कई यूजर्स का कहना है कि कार में कई लोग सवार थे और हादसे में जान भी गई. हालांकि अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि पहाड़ों पर स्पीड नहीं, समझदारी दिखानी चाहिए. दूसरे ने कहा कि कुछ सेकंड का रोमांच जिंदगी भर का दर्द बन सकता है. वहीं कई लोग ड्राइवर की लापरवाही पर गुस्सा जताते नजर आए.

एक्स पर देखें वायरल वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

कुछ यूजर्स ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि पहाड़ी रास्तों पर मजबूत सेफ्टी बैरियर होने चाहिए ताकि ऐसे हादसों में जान बचाई जा सके. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को दूसरों के लिए चेतावनी बताया. अब यह वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर पहाड़ी इलाकों में सावधानी से ड्राइव करने की सलाह दे रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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