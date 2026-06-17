एयरपोर्ट पर महिला यात्री से तीखी बहस, वीडियो वायरल होते ही SpiceJet कर्मचारी सस्पेंड

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज कुछ यात्री एयरलाइन स्टाफ से सवाल कर रहे हैं. इसी दौरान बहस तेज हो जाती है और दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो जाती है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 17, 2026, 4:20 PM IST
Viral Video Today
एयरपोर्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एयरपोर्ट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एक एयरलाइन कर्मचारी और यात्रियों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. वीडियो को लेकर इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. मामला इतना बढ़ गया कि कर्मचारी को सस्पेंड तक कर दिया गया. बताया गया कि मामला पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज कुछ यात्री एयरलाइन स्टाफ से सवाल कर रहे हैं. इसी दौरान बहस तेज हो जाती है और दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो जाती है. आसपास मौजूद लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करते नजर आते हैं.

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क्या है पूरा मामला

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स ने कर्मचारी के व्यवहार की आलोचना की है और यात्रियों के साथ बेहतर तरीके से पेश आने की बात कही है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा सामने आया है, इसलिए पूरी घटना की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद उस समय हुआ जब दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट पहले लेट हुई और बाद में रद्द कर दी गई. इसके बाद यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

वीडियो वायरल होने कर्मचारी सस्पेंड

वीडियो वायरल होने के बाद एयरलाइन ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है. कंपनी ने कहा कि घटना को गंभीरता से लिया गया है और वीडियो में दिखाई देने वाले कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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