Viral Video:आत्महत्या करने जा रहे शख्स पर लोगों का अजीब बर्ताव, कहा- जल्दी कर, हमारे पास टाइम नहीं है

जब से सोशल मीडिया ने अपना दायरा लोगों के बीच बढ़ाया है तभी से कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रहती है. हर कोई अपना वीडियो या रील बनाता रहता है. जिसे देख लोग कभी खुश होते है तो कभी उन्हें गुस्सा आता है, हलांकि कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते है जिन्हें देख हमारी रूह कांप जाती है . सोशल माडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो सामने आया है जो काफी हैरान कर देना वाला है.लेकिन इसमें जो हरकत की गई है वो काफी चौंका देना वाला है

वीडियो में आप देख सकते है कि एक व्यक्ति इमारत के सबसे टॉप फ्लोर पर चला गया है और सुसाइड करने की कोशिश में लगा है और चौंका देने वाली बात ये है कि वहां मौजूद लोग उस शख्स को बचाने के बजाय कह रहे हैं भाई जल्दी कर ले, हमारे पास टाइम नहीं है.ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड किया गया है . सुसाइड करने जा रहा शख्स सुबह-सुबह ही सबके सामने आत्महत्या करने के लिए इमारत के सबसे ऊंचे फ्लोर पर चढ़ा है.नीचे खड़े लोग आत्महत्या करते हुए उसे बड़े ही आराम से देख रहे हैं.

People telling a suicidal man to wrap it up because they don’t have time 😳

