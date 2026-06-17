Shocking Video: एक्सीडेंट के बाद चीन में दिखा अजीब नजारा, मदद की बजाय वीडियो बनाने लगे लोग | देखिए

Shocking Video: सोशल मीडिया पर चीन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने सबके होश ही उड़ा दिए.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 17, 2026, 1:50 PM IST
Shocking Video
चीन का वीडियो हुआ वायरल. (Photo/X)
  • एक्सीडेंट का वीडियो हुआ वायरल
  • मदद के लिए नहीं आया कोई
  • बस वीडियो बनाते रहे लोग
  • चीन का है ये वीडियो

Shocking Video: एक्सीडेंट के बाद आमतौर पर वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ते हैं. जितना संभव हो सके उतनी लोग पीड़ित की मदद करते हैं. भारत में हर जगह ये आम चलन है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने बिल्कुल हैरान कर दिया. वीडियो चीन से जुड़ा बताया जा रहा है. यहां एक्सीडेंट के बाद लड़की सड़क पर काफी देर तक पड़ी रही मगर उसे उठाने कोई नहीं आया.यही दृश्य लोगों को विचलित कर रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

एक्सीडेंट का वीडियो हुआ वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि चीन की किसी सड़क पर एक लड़की गिरी पड़ी है. बगल में उसकी स्कूटी भी पड़ी हुई है. मालूम होता है कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है. हैरानी की बात यह है कि लड़की की मदद के लिए कोई पहुंच नहीं रहा है. बस लोग वीडियो बनाए जा रहा है. किसी ने भी एंबुलेंस को नहीं बुलाया और ना ही किसी ने उस लड़की को वहां से उठाया. इसी दृश्य पर सभी हैरान हो रहे हैं. भारत में लोग अब तक प्राथमिक उपचार तो करा ही देते ऐसा यूजर्स का कहना है.

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यहां देखिए वीडियो:

क्या बोले नेटिजन्स

चीन के इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, “चीन में एक महिला सड़क दुर्घटना के बाद घायल पड़ी है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और न ही एम्बुलेंस बुलाई, लोग बस उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं.” चंद सेकेंड का यह वीडियो 48 हजार से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही इसे खूब शेयर भी किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘इनमें कोई इंसानियत नहीं है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, चीन के लोग काफी घमंडी होते हैं. ‘मदद के मामले में भारत के लोग काफी अच्छे हैं.’

इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. स्पष्ट कर दें कि खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इसकी पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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