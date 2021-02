Strawberry Biryani: बिरयानी और वो भी स्ट्रॉबेरी वाली, खाई है कभी आपने या सुना है इसके बारे में? ये अजब-गजब बिरयानी सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. बनाई है एक पाकिस्तानी शख्स ने. Also Read - Woman High Heels Running Viral Video: हाई हील्स पहनकर गोली की रफ्तार से दौड़ी महिला, लोगों को याद आए उसैन बोल्ट

दूध वाली मैगी, रसगुल्ला बिरयानी, चाय वाली आइसक्रीम के बाद जो अजब रेसिपी ट्रेंड कर रही है वो है स्ट्रॉबेरी बिरयानी की. इस रेसिपी को भी सोशल मीडिया पर ही शेयर किया गया. Also Read - ऐसे हुआ था गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से भारतीय सेना का संघर्ष, चीन ने ही जारी किया उस रात का Video, देखें

स्ट्रॉबेरी मिली हुई इस बिरयानी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. पाकिस्तान के इस शख्स ने डिश का नाम रखा है, स्ट्रॉबिरयानी (स्ट्रॉबेरी वाली बिरयानी). Also Read - Viral Video: Pawri Girl का नया वीडियो, मखमली आवाज में गाया, तेरा मेरा रिश्ता पुराना...

वायरल वीडियो में दिखता है कि स्ट्रॉबेरी के साथ बिरयानी बनाता है और उसे हांडी से उतारता है. यही नहीं, पकी हुई बिरयानी के ऊपर स्ट्रॉबेरीज भी दिख रही हैं.

साद ने वीडियो के कैप्शन में लिखा,

We made “Strawbiryani” at home today and I am curious to know what desi Twitter has to say about it.

देखें पोस्ट-

We made “Strawbiryani” at home today and I am curious to know what desi Twitter has to say about it. pic.twitter.com/PCZ0Ug38gc — Saad 🍓 (@SaadGH) February 19, 2021

लोग इस पर मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं. एक ने लिखा, इसे देखकर उल्टी आ रही है.