Dog In Hospital Ward: अस्पताल में जहां मरीज भर्ती होते हैं, वहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे वहां किसी तरह का इन्फेक्शन न फैले. पर अगर किसी अस्पताल के वार्ड में कुत्ता घूमता दिखे तो क्या कहेंगे. ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

ये वीडियो नागपुर, महाराष्ट्र के गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल (GMCH) का है. यहां वार्ड में कुत्ता घूमता दिख रहा है. आसपास सोते हुए मरीज दिख रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो-

#WATCH | Stray dogs seen inside a patient ward at Government Medical College and Hospital (GMCH) in Nagpur, Maharashtra. (viral video of Feb 2)

The hospital has launched a probe into the incident. pic.twitter.com/q1br5yp6xJ

— ANI (@ANI) February 3, 2021