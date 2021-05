Street Party: दुनिया के कई देशों में कोरोना के कारण सख्त पाबंदियां हैं. लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद हैं. ऐसे में एक देश से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो उम्मीद की किरण बिखेरती हैं. तस्वीरें इतनी जिंदादिल हैं कि लोग दुआ कर रहे हैं कि उनके देश में ही ऐसे ही सामान्य हालात हो जाएं. Also Read - Daughter Buried Mother's Body: कोरोना ने पिता को छीना, चार दिन बाद मां की मौत, गरीब बेटी ने PPE किट पहन अकेले मां को दफनाया, देखें दिल चीर देने वाली तस्वीर

वायरल फोटोज स्पेन की हैं. यहां सड़कों पर जश्न मना है. वजह है यहां छह महीने का लंबा लॉकडाउन खत्म हो गया है.

लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा होते ही लोग खुशी से झूम उठे. वे सड़कों पर आए और यहां पार्टी करने लगे.

खुशी का आलम ये था कि कपल एक दूसरे को किस करते नजर आए. जो फोटोज कैमरे में कैद हो गईं और अब वायरल हो रही हैं.

