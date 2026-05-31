डेढ़ साल के भाई को स्कूल लेकर पहुंच गई छात्रा, वजह पता चली तो टीचर भी रोने लगे | देखिए वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो एक स्कूल की क्लास का बताया जा रहा है, जहां एक छात्रा अपने डेढ़ साल के छोटे भाई को गोद में लेकर पढ़ाई करने पहुंच जाती है. पहले तो क्लास में मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब इसके पीछे की वजह सामने आती है तो कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा अपने छोटे भाई को संभालते हुए क्लास में बैठी है. वह एक तरफ पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अपने भाई का भी ख्याल रख रही है. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद घर की कई जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आ गईं.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार में छोटे भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं था. ऐसे में छात्रा के सामने पढ़ाई छोड़ने या भाई को साथ लेकर स्कूल आने का विकल्प था. उसने शिक्षा को जारी रखने का फैसला किया और अपने छोटे भाई को साथ लेकर क्लास पहुंच गई. उसकी यह जिम्मेदारी और हिम्मत अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. वीडियो में टीचर भी छात्रा की स्थिति को समझते नजर आते हैं. कहा जा रहा है कि जब उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली तो वे भी भावुक हो गए. कई लोगों ने छात्रा के जज्बे की तारीफ की और वीडियो में उसकी सराहना करते हुए भी नजर आते हैं.
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दूसरी तरफ क्लास में भाई को लेकर पहुंची छात्रा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. नेटिजन्स इस वीडियो पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘यह सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि अपने भाई के लिए मां की भूमिका निभा रही है.’ दूसरे ने कहा, ‘ऐसी कहानियां बताती हैं कि शिक्षा के लिए संघर्ष कैसा होता है.’ वहीं कुछ लोगों ने छात्रा की मदद करने और उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए सहयोग की अपील भी की. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर chopratrendtalk नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.