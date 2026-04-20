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स्टूडेंट की एग्जाम कॉपी देखकर फैन हो गईं टीचर, देखते ही कहा- ऐसे ही लिखना चाहिए पेपर | वायरल हुआ VIDEO

वीडियो में टीचर बताती हैं कि अक्सर छात्र पढ़ाई तो ठीक करते हैं, लेकिन उत्तर लिखने के तरीके में गलती कर बैठते हैं. वहीं इस छात्र की कॉपी में सबसे खास बात उसका साफ-सुथरा प्रजेंटेशन है.

Published date india.com Updated: April 20, 2026 3:59 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
टीचर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पढ़ाई के तरीके को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. वीडियो में टीचर एक छात्र की एग्जाम कॉपी दिखाते हुए इतनी प्रभावित नजर आती हैं कि खुद ही कह उठती हैं कि कॉपी लिखने का सही तरीका यही है. यही वजह है कि यह क्लिप स्टूडेंट्स के बीच खासी लोकप्रिय हो गई है. वीडियो में टीचर बताती हैं कि अक्सर छात्र पढ़ाई तो ठीक करते हैं, लेकिन उत्तर लिखने के तरीके में गलती कर बैठते हैं. वहीं इस छात्र की कॉपी में सबसे खास बात उसका साफ-सुथरा प्रजेंटेशन है.

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कॉपी देखकर फैन हो गईं टीचर

टीचर बताती हैं कि हर सवाल को अलग पेज से शुरू किया गया है, जिससे पूरी कॉपी बेहद व्यवस्थित दिखती है. टीचर के मुताबिक, जब कॉपी देखने में साफ लगती है तो एग्जामिनर पर पहला इंप्रेशन ही पॉजिटिव बन जाता है. सिर्फ यही नहीं छात्र ने अपने जवाबों को पॉइंट्स में लिखा है. बड़े-बड़े पैराग्राफ की बजाय छोटे और स्पष्ट बिंदुओं में दी गई जानकारी को पढ़ना आसान होता है.

बताया कॉपी लिखने का तरीका

टीचर आगे कहती हैं कि इससे कॉपी चेक करने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि छात्र ने क्या लिखा है, जिससे अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है. वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कॉपी में कहीं भी अनावश्यक कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं है. हर शब्द साफ और संतुलित लिखा गया है. टीचर ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि अच्छी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन सीधे तौर पर नंबर बढ़ाने में मदद करते हैं.

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यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

मालूम हो कि इस वायरल वीडियो को देखने के बाद कई छात्र इसे अपने लिए गाइड मान रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कुछ छात्रों ने कहा कि वो इसी तरह की कोशिश लिखने की कोशिश करेंगे. मालूम हो वायरल वीडियो uniquetrendneetu नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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