Viral Video: स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर फेंक के मारी कुर्सी... जमीन पर गिराया, देखिए क्लास में क्या हो गया

Viral Video: अमेरिका के मिशिगन में एक स्टूडेंट ने एक टीचर के सिर पर लोहे की कुर्सी फेंकी जिससे वह जमीन पर गिर गईं. इस वीडियो में स्टूडेंट को शिक्षक पर कुर्सी फेंकने से पहले अपने साथी पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो फ्लिंट साउथवेस्टर्न एकेडमी हाई स्कूल का बताया जा रहा है.

जब ये घटना हुई तब टीचर स्टूडेंट्स के बीच खड़ी थीं और क्लास में पहले से हो रहे हंगामे को कम करने की कोशिश कर रही थी. तभी एक लड़की ने कुर्सी उठाई और टीचर को दे मारी. हैरानी की बात ये है कि इसके बाद किसी ने उन्हें जाकर नहीं देखा कि कहीं उन्हें लगी तो नहीं.

वीडियो पर कई लोगों के रिएक्शन आए हैं. कई नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक ने लिखा, ‘यह घटना मिशिगन में छात्रों के बीच बिगड़ते रवैये का संकेत है.’ टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी दिन छुट्टी दे दी गई.

A teacher was knocked unconscious by a student who threw a chair at her head at a high school in Flint. How have public schools become this bad? It’s not like there’s any shortage of money for these institutions. pic.twitter.com/dPD5a48ohN

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 29, 2023