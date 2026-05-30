भाखड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा ऐसा निबंध, पढ़ लेंगे तो दो दिन तक हंसी नहीं रोक पाएंगे

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक स्कूली छात्र का निबंध लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है. निबंध का विषय था ‘भागड़ा नांगल डैम’. मगर बच्चे ने जो लिखा, उसने इंटरनेट यूजर्स को हंसी से लोटपोट कर दिया. निबंध की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत डैम से होती है, बीच में कहानी दर्जनों अलग-अलग विषयों का चक्कर लगाती है और आखिर में फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी. वायरल हो रहे इस निबंध में छात्र ने एक ऐसी अनोखी शैली अपनाई कि हर नई लाइन पिछली लाइन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ती चली गई. डैम से नदी, नदी से पंजाब, पंजाब से नेताओं तक, फिर उद्योग, जानवर, विदेश और इतिहास जैसे विषयों का जिक्र आने लगा. पढ़ने वाला यह समझने की कोशिश करता रह जाता है कि अगला मोड़ कहां आने वाला है.
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सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चे ने किसी भी जगह रुकने का नाम नहीं लिया. एक विचार खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो गया और पूरा पन्ना एक लंबी चेन की तरह आगे बढ़ता गया. सोशल मीडिया पर लोग इसे ‘कनेक्शन मास्टरपीस’ और “वन-टॉपिक मल्टीवर्स’ जैसे नाम दे रहे हैं. निबंध की तस्वीर वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन भी मनोरंजन का केंद्र बन गया. एक यूजर ने लिखा, ‘बच्चे ने भागड़ा नांगल डैम के बहाने पूरी दुनिया का भ्रमण करा दिया.’ दूसरे ने मजाक में कहा, ‘इस स्तर की कहानी जोड़ने की कला तो बड़े-बड़े लेखक भी नहीं दिखा पाते.’
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कई लोगों का कहना है कि छात्र को सामान्य नंबर नहीं, बल्कि उसकी कल्पनाशक्ति के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर परीक्षा में रचनात्मकता के नंबर मिलते, तो यह छात्र टॉपर बन जाता. हालांकि निबंध में तथ्यात्मक जानकारी कम और कल्पना ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन यही बात उसे खास बना रही है. इंटरनेट पर लोग इस बच्चे के आत्मविश्वास और सोचने के अलग अंदाज की भी तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि जवाब ना आने पर कॉपी खाली छोड़ने के बजाय बच्चे ने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और ऐसा कंटेंट तैयार कर दिया, जो अब लाखों लोगों का मनोरंजन कर रहा है. बच्चे का निबंध लिखा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर thesocialbakaiti नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.