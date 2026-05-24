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Stunt Ka Video: सड़क पर भरे पानी के बीच शख्स का गजब कारनामा, हाथों के बल चलकर बैठ गया कार में | देखें वीडियो

Stunt Ka Video: देखा जा सकता है कि शख्स बारिश के पानी के बीच कार में घुसने के लिए गजब तरीका अपनाया. नेटिजन्स भी देखकर दंग रह गए.

Stunt Ka Video: स्टंट से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने अपने जूतों को बारिश के पानी से बचाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और खूब हंस भी रहे हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क पर बारिश का पानी जमा है और सड़क किनारे उसकी कार खड़ी है. शख्स दूसरी तरफ खड़ा नजर आता है. उसने फॉर्मल कपड़े और चमकदार जूते पहने हुए थे, जिन्हें वह गीला नहीं करना चाहता था. पानी ज्यादा होने की वजह से उसके सामने परेशानी खड़ी हो गई कि आखिर कार तक कैसे पहुंचे.

स्टंट करते हुए कार में घुसा शख्स

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि अपने जूतों को बचाने के लिए शख्स ने जो तरीका निकाला, उसने सभी का ध्यान खींच लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अचानक हैंड स्टैंड करने लगता है. यानी वह अपने दोनों हाथों के सहारे उल्टा चलने की कोशिश करता है. धीरे-धीरे वह इसी अंदाज में पानी के बीच से गुजरते हुए अपनी कार तक पहुंच जाता है. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उसने संतुलन बनाए रखा और किसी तरह कार का गेट भी खोल लिया. इसके बाद वह आराम से कार के अंदर बैठ गया. यूजर्स इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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इंप्रेस हुए लोग

स्टंट का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई लोग शख्स की क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा स्टाइल दिखाना बता रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, ‘जूते बचाने के लिए इतनी मेहनत पहली बार देखी.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘भाई ने तो बारिश में भी जिमनास्टिक कर डाली.’ कुछ लोगों का कहना है कि अगर संतुलन बिगड़ जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. इसी तरह के मिक्स रिएक्शन वीडियो पर आ रहे हैं. इसे md_royal_teams नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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