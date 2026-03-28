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Stunt Ka Video: चलती बाइक को ही डांस कराने लगे लड़के, तभी जो हुआ यकीन नहीं होगा | देखें वीडियो

Stunt Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह तीन लड़के चलती बाइक पर स्टंट दिखा रहे हैं. फिर अंत में जो हुआ वाकई यकीन नहीं होगा.

Published date india.com Published: March 28, 2026 2:13 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Stunt Ka Video

Stunt Ka Video: स्टंट से जुड़े एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. इनमें रील के लिए लोग ऐसे-ऐसे करतब दिखाने शुरू हो जाते हैं जिन्हें देखकर एक पल के लिए सांसें थम सी जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तीन लड़के एक बाइक पर सवार होकर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों चलती बाइक पर ही डांस करना शुरू कर देते हैं. उनका यह अंदाज पहली नजर में थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, यह साफ हो जाता है कि यह कितना जोखिम भरा है.

चलती बाइक पर स्टंट

वायरल वीडियो में बाइक चला रहा लड़का सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है. वह बाइक को कभी बाईं तरफ तो कभी दाईं तरफ झुकाता रहता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे बाइक भी उनके साथ डांस कर रही हो. पीछे बैठे दोनों लड़के भी बिना किसी डर के म्यूजिक की धुन पर झूमते नजर आते हैं. तीनों का तालमेल देखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन यह बेहद खतरनाक है. सड़क पर इस तरह का स्टंट करना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है. अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ जाए, तो गंभीर चोट लग सकती है या जान का भी खतरा हो सकता है.

एक्स पर दिखेगा ये वीडियो:

दंग कर देगा ये वीडियो

वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ सेकंड के वीडियो के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है. स्टंट के इस वीडियो को @Prince8bx नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो साढ़े 3 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन भी पोस्ट हो रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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