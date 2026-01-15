  • Hindi
Stunt Ka Video: चलती ट्रेन पर ये क्या करने लगे चाचाजी, देखकर हिल ना जाओ तो कहना | देखिए ये वीडियो

Stunt Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स ट्रेन के ऊपर ऐसी कलाबाजियां दिखाते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है.

Stunt Ka Video

Stunt Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. मगर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक देखे जाते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आा है जो बुजुर्ग शख्स यानी चाचाजी से जुड़ा है. इसमें एक बुजुर्ग शख्स चलती ट्रेन पर खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. आमतौर पर ऐसे स्टंट युवाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन इस वीडियो में उम्र की परवाह किए बिना चाचाजी जिस तरह की हरकतें करते दिखते हैं, उसने सभी को चौंका दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चलती है, चाचाजी उसके गेट पर खड़े हो जाते हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने टिकट भी नहीं लिया था, इसलिए वह अंदर बैठने के बजाय गेट पर ही खड़े रहे. लेकिन ट्रेन के चलने के साथ ही उन्होंने ऐसा स्टंट दिखाना शुरू किया कि देखने वालों के पसीने छूट गए.

चाचाजी ने किया स्टंट

वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि चाचाजी ट्रेन के गेट पर कभी एक हाथ से तो कभी दोनों हाथों से लटक जाते हैं. कभी वह अपने दोनों पैरों को गेट से चिपका लेते हैं तो कभी सीढ़ियों पर खुद को झुलाते हुए दिखाई देते हैं. ट्रेन की रफ्तार तेज होती जाती है, लेकिन चाचाजी का स्टंट और भी खतरनाक होता जाता है. एक पल के लिए भी ऐसा लगता है कि अगर उनका संतुलन बिगड़ा तो बड़ा हादसा हो सकता है. ट्रेन में मौजूद यात्री भी यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और डर के मारे कुछ समझ नहीं पाते. इसी दौरान किसी यात्री ने यह पूरा दृश्य अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

खूब देखा जा रहा वीडियो

चाचाजी का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर rahulsharmapandit नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, और इसे लाखों बार देखा जा चुका है. वीडियो पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘अगर बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में कितना हुड़दंग मचाते होंगे.’ वहीं, दूसरे यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, ‘इस उम्र में ऐसे खतरनाक स्टंट करना जानलेवा हो सकता है.’ कई लोगों ने इसे मजेदार बताया तो कई ने इसे बेहद डरावना करार दिया. कुछ यूजर्स ने रेलवे प्रशासन से भी सवाल किया कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

