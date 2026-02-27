By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Stunt Ka Video: लड़कियों को स्टंट दिखाने पहुंचा था शख्स, मगर खुद की खिल्ली उड़वा बैठा | देखिए वीडियो
Stunt Ka Video: स्टंट से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा एक-एक सीन चौंका देगा.
Stunt Ka Video: स्टंट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं. शायद यही वजह है कि इससे जुड़े वीडियो भारी तादाद में अपलोड किए जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स स्टंट दिखाने के लिए लड़कियों के बीच पहुंच जाता है. वो सोचता है कि ऐसा करते वो उन्हें इंप्रेस करेगा. मगर जैसे ही वो स्टंट शुरू करता है हंसी का पात्र बन जाता है. उसे देखकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं तो कई अपनी हंसी को नहीं रोक पाए. स्टंट का यह वीडियो अब अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है.
स्टंट से हीरो बनने चला था शख्स
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क किनारे कई लोग दिखाई दे रहे हैं. कुछ लड़कियां भी एक जगह खड़ी हैं और आपस में बात कर रही हैं. तभी एक शख्स स्टंट का ख्याल लेकर वहां पहुंच गया. उसने बिना सोचे समझे बैक फ्लिप मारना शुरू कर दिया. उसने स्टंट तो सही किया मगर लैंडिंग में हंसी का पात्र बन गया. देख सकते हैं कि लड़का दूर से ही कई बैक फिल्प लगाते हुए लड़कियों के पास तक पहुंच जाता है. वो ये सोचता है कि लैंडिंग लड़कियों के पास करेगा ताकि सभी इंप्रेस हो सकें. मगर उसकी लैडिंग गलत हो गई. वो लड़कियां से टकरा गया.
एक्स पर देखिए वीडियो को:
रीलबाजों से पब्लिक तो पब्लिक कुत्ते भी परेशान हैं pic.twitter.com/iwGH4JNI5v
— कल्कि (@JambudweepSe) February 26, 2026
बन गया हंसी का पात्र
खुद में टक्कर लगते ही लड़कियां उस शख्स पर भड़क उठीं. फिर क्या था शख्स अपनी हंसी उड़वाकर मौके से नौ दो ग्यारह हो गया. इस वायरल वीडियो में कई मौकों के स्टंट दिखाए गए हैं. हर जगह स्टंट दिखाने वाले लोग अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं. इस वायरल वीडियो को @JambudweepSe नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी बटोर चुका है.