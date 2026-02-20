  • Hindi
  • Viral
  • Stunt Ka Video Ghode Par Kiya Stunt Horse Stunt Video Google Trends Man Jumped On Running Horse And Did Omg Thing You Will Be Shocked

Stunt Ka Video: भागते घोड़े पर छलांग लगाकर चढ़ गया शख्स, फिर वहीं कूदने लगा रस्सी | देखें वीडियो

Stunt Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स भागते हुए घोड़े पर ही स्टंट दिखाने लगा. उसका कारनामा खूब वायरल हो रहा है.

Published date india.com Published: February 20, 2026 9:25 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Stunt Ka Video
Photo: dailyuttamhindu/ Instagram

Stunt Ka Video: सोशल मीडिया पर स्टंट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने ऐसा कारनाम किया कि हर किसी के होश ही उड़ गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घोड़ा तेज रफ्तार में दौड़ रहा है. तभी अचानक एक शख्स पीछे से दौड़ते हुए आता है और दौड़ते घोड़े की पीठ पर छलांग लगा देता है. हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ बैठता ही नहीं, बल्कि कुछ ही सेकंड में संतुलन बनाते हुए घोड़े की पीठ पर खड़ा भी हो जाता है. घोड़ा लगातार भागता रहता है, लेकिन वह शख्स पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर खड़ा रहता है. यह नजारा इतना रोमांचक है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पाते. इसका वीडियो खूब देखा जा रहा है.

घोड़े पर किया स्टंट

वायरल वीडियो में सबसे खास बात स्टंट कर रहे शख्स का संतुलन है. घोड़ा पूरी रफ्तार में दौड़ रहा होता है, फिर भी वह बिना घबराए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है. आमतौर पर चलते घोड़े पर बैठना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस शख्स ने तो खड़े होकर दिखा दिया. इतना ही नहीं थोड़ी देर बाद वह शख्स एक रस्सी निकालता है और दौड़ते घोड़े पर ही कूदना शुरू कर देता है. वह रस्सी को घुमाते हुए घोड़े की पीठ पर उछलता है, जिससे यह दृश्य और भी रोमांचक हो जाता है. घोड़ा लगातार भाग रहा होता है, लेकिन उसका संतुलन जरा भी नहीं बिगड़ता. इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

खूब वायरल हो रहा वीडियो

स्टंट से जुड़े इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे बहादुरी बता रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद खतरनाक और जानलेवा स्टंट कह रहे हैं. यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर अनोखे और जोखिम भरे कारनामे कितनी तेजी से वायरल होते हैं. इसे dailyuttamhindu नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.