Stunt Ka Video: भागते घोड़े पर छलांग लगाकर चढ़ गया शख्स, फिर वहीं कूदने लगा रस्सी | देखें वीडियो
Stunt Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स भागते हुए घोड़े पर ही स्टंट दिखाने लगा. उसका कारनामा खूब वायरल हो रहा है.
Stunt Ka Video: सोशल मीडिया पर स्टंट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने ऐसा कारनाम किया कि हर किसी के होश ही उड़ गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घोड़ा तेज रफ्तार में दौड़ रहा है. तभी अचानक एक शख्स पीछे से दौड़ते हुए आता है और दौड़ते घोड़े की पीठ पर छलांग लगा देता है. हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ बैठता ही नहीं, बल्कि कुछ ही सेकंड में संतुलन बनाते हुए घोड़े की पीठ पर खड़ा भी हो जाता है. घोड़ा लगातार भागता रहता है, लेकिन वह शख्स पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर खड़ा रहता है. यह नजारा इतना रोमांचक है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पाते. इसका वीडियो खूब देखा जा रहा है.
घोड़े पर किया स्टंट
वायरल वीडियो में सबसे खास बात स्टंट कर रहे शख्स का संतुलन है. घोड़ा पूरी रफ्तार में दौड़ रहा होता है, फिर भी वह बिना घबराए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है. आमतौर पर चलते घोड़े पर बैठना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस शख्स ने तो खड़े होकर दिखा दिया. इतना ही नहीं थोड़ी देर बाद वह शख्स एक रस्सी निकालता है और दौड़ते घोड़े पर ही कूदना शुरू कर देता है. वह रस्सी को घुमाते हुए घोड़े की पीठ पर उछलता है, जिससे यह दृश्य और भी रोमांचक हो जाता है. घोड़ा लगातार भाग रहा होता है, लेकिन उसका संतुलन जरा भी नहीं बिगड़ता. इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
खूब वायरल हो रहा वीडियो
स्टंट से जुड़े इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे बहादुरी बता रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद खतरनाक और जानलेवा स्टंट कह रहे हैं. यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर अनोखे और जोखिम भरे कारनामे कितनी तेजी से वायरल होते हैं. इसे dailyuttamhindu नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.