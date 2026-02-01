  • Hindi
Stunt Ka Video: 282 फीट ऊंचे टावर पर स्टंट करने लगा शख्स, तभी जो दिखा यकीन नहीं होगा | Viral हुआ ये Video

Stunt Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स किस तरह ऊंचे टावर पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहा है. आगे जो हुआ यकीन ना करेंगे.

Stunt Ka Video: कुछ लोगों में स्टंट करने का जबरदस्त क्रेज होता है. वे जहां भी मौका मिले स्टंट शुरू कर देते हैं. कई बार वे इसमें सफल होते हैं तो कई बार बात बिगड़ जाती है. फिलहाल स्टंट से ही जुड़ा एक खतरनाक वीडियो सामने आया है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा. इसमें एक शख्स 282 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है और फिर उसकी रेलिंग पकड़कर स्टंट दिखाना शुरू कर देता है. शख्स की यह हरकत सोशल मीडिया पर गोली की स्पीड से वायरल हो रही है. नेटिजन्स भी इसे देखकर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

ऊंचे टावर पर किया स्टंट
वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स टावर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर जैसे-तैसे पहुंच जाता है. फिर वो धीरे-धीरे रेलिंग की तरह बढ़ता है. उसके पास बैग भी नजर आ रहा है. शुरुआत में कुछ भी नहीं समझ आया कि शख्स क्या करने वाला है. लेकिन अगले ही पल शख्स ने जो किया हर कोई हैरान रह गया. वो रेलिंग से सीधा नीचे की ओर लटक गया. इससे भी मन नहीं भरा तो रेलिंग में पैर फंसाकर उल्टा लटकने लगा. शख्स यहां भी नहीं माना उसने स्टंट में और आगे की चीज भी कर दी. यहां थोड़ी भी गड़बड़ी होती को शख्स बड़े हादसे का शिकार हो जाता.

रोंगटे खड़े कर देगा नजारा
हालांकि मालूम होता है कि शख्स ने जैसा स्टंट सोचा था वैसा करके वीडियो बना लिया. स्टंट से जुड़े वीडियो तो आपने अब तक खूब देखे होंगे मगर जिस तरह का नजारा इसमें दिखाई दे रहा है वैसा शायद ही किसी ने पहले देखा होगा. कुल मिलाकर यह नजारा रूह कंपा देने वाला था. बार-बार अपील के बाद भी लोग इस तरह के खतरनाक स्टंट करना नहीं छोड़ते. इस वीडियो में भी साफ पता चलता है कि शख्स को उसकी जान की कोई परवाह नहीं है. बताया जा रहा है कि मामला हिसार का है और और स्टंट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसे lndiawire नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है.

