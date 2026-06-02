Stunt Ka Video: बाइक पर खतरनाक स्टंट करने लगा लड़का, तभी निकल गई सारी हीरोपंती | देखें वीडियो

Stunt Ka Video: खतरनाक स्टंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. वीडियो में कुछ लड़के सड़कों पर बाइक से स्टंट करते नजर आ रहे हैं. यह नजारा देखने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है. वीडियो में दिखता है कि तीन अलग-अलग बाइकों पर कई लड़के सवार हैं. आगे वाली बाइक पर एक लड़का अकेला है, जबकि पीछे की दोनों बाइकों पर दो से तीन लड़के बैठे हुए हैं. बिना किसी सुरक्षा के इस तरह स्टंट करना खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डालना है.
वायरल वीडियो में आगे चल रहा लड़का सबसे ज्यादा जोखिम भरा स्टंट करता दिख रहा है. वह बाइक चलाते हुए दोनों पैरों को हवा में उठा लेता है और हैंडल पकड़ने के बजाय सीट को पकड़कर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. शुरुआत में वह कुछ सेकंड तक संतुलन बनाए रखता है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. देखते ही देखते वह बाइक से गिरकर सड़क पर बुरी तरह लुढ़क जाता है. गिरने के बाद उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता और पीछे से आ रही बाइक हल्की टक्कर मार देती है. इस पूरे हादसे को देखकर साफ समझ आता है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.
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— The Nalanda Index (@Nalanda_index) June 1, 2026
यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इस तरह के स्टंट को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताया और कहा कि ऐसे वीडियो दूसरों को भी गलत संदेश देते हैं. कुछ लोगों ने लड़कों पर कार्रवाई की मांग की. वहीं कई यूजर्स ने को सलाह दी कि वे थोड़े से रोमांच के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें. यह वीडियो एक चेतावनी की तरह है, जो बताता है कि सड़क पर लापरवाही और दिखावे के लिए किया गया स्टंट कभी भी भारी पड़ सकता है. इसे @Nalanda_index नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.