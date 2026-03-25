Hindi Viral

Stunt Ka Video Stunt Me Ladke Ki Bejati Funny Video Google Trends Boy Wanted To Be A Hero When Spotting Girls In Park But Became Joke Hansi Ka Video Went Viral

Stunt Ka Video: लड़कियों को देखा तो स्टंट करने पहुंच गया लड़का, मगर बन गया हंसी का पात्र | देखें वीडियो

Stunt Ka Video: सोशल मीडिया पर स्टंट से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स प्रतिक्रियाएं देने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

Stunt Ka Video: सोशल मीडिया पर स्टंट से जुड़े वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. कभी कोई ऊंची इमारत से छलांग लगाता दिखता है तो कभी कोई एक साथ कई फ्लिप मारकर स्टंट दिखाता है. अभी स्टंट से ही जुड़ा एक मजेदार वीडियो सामने आया है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने चौंकाने के साथ-साथ लोटपोट भी कर दिया. इसमें एक लड़का पार्क में बैठी लड़कियों के बीच स्टंट से हीरो बनने चला था. मगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ बेचारा कहीं का ना रहा है. सबके सामने वो हंसी का पात्र बन गया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

लड़के का स्टंट हुआ वायरल

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि पार्क में एक जगह कई लड़कियां बैठी हुई हैं. मालूम होता है सभी दोस्त हैं और पिकनिक के लिए पहुंची हैं. इसी दौरान एक लड़के की नजर उन पर पड़ती है. फिर क्या था उसने सोचा कि यहीं मौका है स्टंट दिखाकर हीरो बनने का. लड़का तुरंत उनके पास पहुंचा और फिल्प मारने लगा. मगर उसका ये स्टंट उसी पर भारी पड़ गया. लड़का बुरी तरह गिर पड़ा. मगर वो लड़कियों को ऐसे दिखा रहा था मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो. कुछ सेकेंड बाद वो फिर से स्टंट की कोशिश करने लगा. मगर फिर वो फेल हो गया.

इंस्टाग्राम पर देखिए इस वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Last24hrofIndia – Raj Kumar (@last24hrofindia)

बेइज्जती करवा बैठा

उसकी इस हरकत पर कोई लड़की इंप्रेस तो नहीं हुई. मगर वो हंसी का पात्र जरूर बन गया. स्टंट से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है. इसे last24hrofindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. एक यूजर ने वीडियो देखने के बाद लिखा है, ‘कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘भद्द पिटवा बैठा मगर अभी भी नहीं सुधरा.’ वीडियो को अभी तक 70 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. हजारों की संख्या में इसे लाइक्स मिल चुके हैं और इसे खूब शेयर भी किया जा रहा है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें