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Stunt Ka Video: विशाल झूले के टॉप पर चढ़ गया शख्स, फिर करने लगा खतरनाक स्टंट | Viral हुआ ये वीडियो

Stunt Ka Video: इसमें आपको दिखेगा कि मेले में कितना विशाल झूला लगा है. उसी के टॉप पर शख्स चढ़कर स्टंट दिखाना शुरू कर देता है.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 7, 2026, 11:36 AM IST
Stunt Ka Video
Photo Credit: its__fadii1

Stunt Ka Video: सोशल मीडिया पर स्टंट से जुड़ा एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें एक शख्स मेले में लगे विशाल गोल झूले के ऊपरी हिस्से पर खड़ा दिखाई देता है. आमतौर पर लोग इस तरह के झूले पर बैठकर ही ऊंचाई का अनुभव करते हैं. मगर वीडियो में दिख रहा शख्स झूले की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा नजर आता है. नजारे को देखकर ऐसा लगता है कि वह बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वहां मौजूद है. झूला लगातार घूमता रहता है और शख्स भी उसके साथ संतुलन बनाकर खड़ा रहता है. यह दृश्य देखने वालों के लिए काफी चौंकाने वाला है.

झूले पर किया खतरनाक स्टंट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स झूले के घूमने के दौरान भी शांत दिखाई देता है. उसके चेहरे पर घबराहट या डर के कोई खास भाव नजर नहीं आते. जैसे-जैसे झूला ऊपर और नीचे की ओर घूमता है, वह अपना संतुलन बनाए रखता है. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर खड़े होने की कल्पना मात्र से ही डर लग सकता है. वहीं कुछ लोगों ने शख्स के साहस की चर्चा भी की. मगर फिर भी ऐसी स्थिति में थोड़ा भी संतुलन बिगड़ जाए तो गंभीर हादसा हो सकता है. यही वजह है कि कई यूजर्स ने इस तरह के स्टंट को खतरनाक बताया है.

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इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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लोगों ने जताई चिंता

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि लोकप्रियता पाने के लिए लोग कई बार अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. वहीं कई लोगों ने इस तरह के स्टंट की नकल न करने की सलाह दी. उनका कहना है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी ऊंचाई पर इस तरह का जोखिम लेना सही नहीं है. विशेषज्ञ भी हमेशा सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की बात कहते हैं. वायरल हो रहे वीडियो को its__fadii1 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया हैय

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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