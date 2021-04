Stunt Video: लोग इतनी तरह के स्टंट करते हैं कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए. ऐसा ही ताजातरीन वीडियो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. Also Read - Viral Song: जश्न-ए-बहारा ने यूट्यूब पर मचाया तहलका, आपने सुना क्या?

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स गुलाटियां मारते हुए ऐसा करतब कर रहा है, जिसे करने का हम-आप केवल सोच ही सकते हैं.

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जमीन से उल्टी छलांग लगाकर कुर्सी को पार करता है. कुर्सी को पार करते हुए उसका सिर टेबल पर रखे बर्तन को टच करता है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है.

जब वो स्टंट पूरा करता है तो उसके बाल गीले होते हैं. सिर धोने का ये नया अंदाज लोगों की जुबां पर चढ़ गया है.

वीडियो को IPS दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए नोट दिया है कि आप इस स्टंट को करने की कोशिश न करें.

देखें पोस्ट-

Everything seems impossible until it’s done.#MondayMotivation

Note – Never try this. (Especially without safety gears) pic.twitter.com/gt8080cA4m

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) April 5, 2021