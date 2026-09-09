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घर के बगीने में काम कर रहा था कपल, तभी खुदाई में निकल आई 150 पाउंड की रहस्यमयी चीज

Viral: सैन फ्रांसिस्को में एक दंपती को अपने घर के पिछले हिस्से में खुदाई के दौरान करीब 150 पाउंड वजनी चूना-पत्थर की मूर्ति मिली.

Written by: Nandan Singh
Published: September 9, 2026, 3:04 PM IST
Mysterious Object
बगीचे से निकली रहस्यमयी चीज. (Photo/AI)
  • घर के पिछले हिस्सा में दबा था रहस्य
  • खुदाई में अचानक निकली रहस्यमयी मूर्ति
  • 150 पाउंड वजन की मूर्ति
  • सैन फ्रांसिस्को का है मामला

Viral: सैन फ्रांसिस्को के रशियन हिल इलाके में एक दंपती को अपने बैकयार्ड की सफाई के दौरान ऐसी चीज मिली, जिसने उन्हें हैरान कर दिया. शख्स जिसका नाम ग्रेग गैटवुड बताया जा रहा है वो मई के महीने में बगीचे में काम कर रहे थे. उन्हें वहां जमीन में दबा एक बड़ा टुकड़ा दिखा जो पहली नजर में कंक्रीट जैसा लगा. ग्रेग गैटवुड ने उसे फावड़े से निकालने की कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो पिकऐक्स का इस्तेमाल किया. तभी उन्हें पत्थर पर होंठ और नाक जैसी आकृति दिखाई दी. इसके बाद उन्हें समझ आया कि जमीन के नीचे कोई मूर्ति दबी हुई है.

खुदाई में मिली मूर्ति ने चौंकाया

फॉक्स न्यूज में छपी खबर के अनुसार, ग्रेग और उनकी पार्टनर जूडी गिटल्सोन ने मूर्ति को बाहर निकाला तो उसका आकार देखकर दोनों हैरान रह गए. करीब दो फीट चौड़ी इस मूर्ति का वजन लगभग 150 पाउंड है. गिटल्सोन खुद एक पेशेवर कलाकार हैं, और उन्होंने मूर्ति की कारीगरी को काफी प्रभावशाली बताया. हालांकि, मूर्ति मिलने के करीब तीन महीने बाद भी दंपती के पास इस सवाल का पक्का जवाब नहीं है कि इसे किसने बनाया था, और यह उनके घर के आंगन में जमीन के नीचे कैसे पहुंची.

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राल्फ स्टैकपोल से जुड़ाव का अनुमान

गिटल्सोन ने मूर्ति के बारे में शोध किया है. उनका मानना है कि इसे 1930 के दशक में बनाया गया हो सकता है, और इसका संबंध वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेश (WPA) के दौर के कलाकारों से हो सकता है. उनका घर सैन फ्रांसिस्को के पुराने सैन फ्रांसिस्को आर्ट इंस्टीट्यूट के पास है. वहां मशहूर मूर्तिकार राल्फ स्टैकपोल ने कई दशकों तक पढ़ाया था. इसलिए गिटल्सोन को शक है कि मूर्ति स्टैकपोल या उनके किसी छात्र से जुड़ी हो सकती है. वह यह भी बताती हैं कि मूर्ति के लिए अपेक्षाकृत सस्ता चूना-पत्थर इस्तेमाल हुआ है, न कि महंगा संगमरमर या ग्रेनाइट.

प्रदर्शन से मिल सकती है पहचान

ग्रेग का मानना है कि मूर्ति कभी किसी बगीचे में सजावट के लिए रखी गई होगी, और समय के साथ जमीन में दब गई. मूर्ति की खबर सामने आने के बाद कई लोगों ने दंपती से संपर्क किया. इनमें 93 वर्षीय एक महिला भी थीं, जो वॉकर के साथ उबर से उनके घर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले राल्फ स्टैकपोल के काम की प्रदर्शनी आयोजित की थी. सितंबर में दंपती मूर्ति को अमेरिकन मैसेंजर गैलरी में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इसे देखने वाला कोई व्यक्ति मूर्ति या उसके कलाकार को पहचान सकेगा.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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