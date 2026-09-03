खेत ने अचानक ही उगल दिया बेशकीमती खजाना, एक के बाद एक मिलती चली गईं मूल्यवान चीजें

Viral: पहले कुछ सिक्के मिले फिर लगातार खुदाई होती रही. फिर एक के बाद एक कई मूल्यवान चीज हाथ लगी. इसे वाइकिंग युग का खजाना बताया जा रहा है.

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खेत में मिला खजाना. (Photo/Meta AI)

नॉर्वे में अचानक ही मिला खजाना

वाइकिंग्स युग का खजाना मिलने से सभी हैरान

खेत में दबे मिले करीब 3,000 चांदी के सिक्के

Viral: कल्पना कीजिए कि आप किसी मकसद से जमीन की खुदाई कर रहे हैं. वहां फिर एक के बाद एक कीमती चीजें मिलती चली जाएं तो कैसा महसूस होगा. ठीक ऐसा ही मामला नॉर्वे से सामने आया है. दरअसल, नॉर्वे में पुरातत्वविदों को वाइकिंग युग का मूल्यवान खजाना मिला है. इसके बारे में पता चलते ही इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ भी हैरान रह गए. वहां एक खेत में दबे इस खजाने में करीब 3000 चांदी के सिक्के मिले हैं. यह नॉर्वे में अब तक मिला सबसे बड़ा वाइकिंग सिक्का खजाना है. खास बात यह है कि खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए यहां और भी पुरानी चीजें मिलने की संभावना बनी हुई है.

कुछ सिक्कों से शुरू हुई खोज

यह खजाना पूर्वी नॉर्वे के रेना गांव के पास एक खेत में मिला. बीते 10 अप्रैल 2026 को दो मेटल डिटेक्टर चलाने वाले लोगों को वहां पहली बार 19 सिक्के मिले. उन्होंने तुरंत स्थानीय पुरातत्वविदों को इसकी जानकारी दी. अगले ही दिन विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर खोज शुरू की. पुरातत्वविद् मे-टोवे स्मिसेथ के मुताबिक, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ और सिक्के मिलेंगे, लेकिन मेटल डिटेक्टर लगातार संकेत देता रहा. इसी खोज के दौरान सिक्कों की संख्या बढ़ती गई और आखिरकार यह एक असाधारण खजाने के रूप में सामने आया.

अलग-अलग देशों के सिक्के

विशेषज्ञों के अनुसार, इस खजाने में इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे में बनाए गए सिक्के शामिल हैं. इनमें इंग्लैंड के राजा एथलरेड द्वितीय, क्नूट द ग्रेट और पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट ओटो तृतीय के शासनकाल में जारी किए गए सिक्के भी हैं. कुछ सिक्के नॉर्वे के राजा हैराल्ड हार्डराडा के समय के हैं. इन्हीं के आधार पर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह खजाना करीब 1050 ईस्वी के आसपास जमीन में दबाया गया होगा.

कमाई का नया सुराग

विशेषज्ञों का मानना है कि यह खजाना केवल लूटपाट से जुटाई गई दौलत नहीं रहा होगा. संभव है कि इसे स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से कमाया गया हो. उस समय इस इलाके के दलदली क्षेत्रों से लौह अयस्क निकाला जाता था, और उससे तैयार लोहा यूरोप के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था. करीब 900 से 1200 के दशक के बीच इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोहे का उत्पादन होता था. बता दें कि सिक्कों के साथ हैक्ससिल्वर भी मिला है. ये चांदी के गहनों के काटे गए टुकड़े थे, जिन्हें मध्यकाल में मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता था. विशेषज्ञ अभी भी इस जगह की जांच कर रहे हैं. उनका कहना है कि करीब 3,000 सिक्कों का मिलना बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक खोज है. (Source: Museum of Cultural History, University of Oslo)