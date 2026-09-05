नौकर से खेत की जुताई करवा रहा था मालिक, तभी मिट्टी से निकल आया हजारों साल पुराना खजाना

खेत की जुताई में अचानक ही प्राचीन खजाना मिला जिसे देखकर सभी चौंक गए. सबके मन में अब सवाल है कि आखिर किसने और क्यों खजाने को जमीन में छिपाया होगा, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है.

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जुताई करते ही हाथ लगा सोने का खजाना! (Photo/AI)

1,000 साल पहले जमीन में दबा था सोने का खजाना

वाइकिंग दौर के रहस्यमयी गहनों ने बढ़ाई जिज्ञासा

आज भी नहीं मिला जमीन में दबाने का कारण

Viral: अचानक खजाना मिलने की कोई बात करे तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव जैसा ही लगता है. मगर बताया जा रहा है कि डेनमार्क में सचमुच ऐसा हुआ था. डेनमार्क के दक्षिण-पश्चिमी जटलैंड में 1892 में कुछ ऐसा ही हुआ था. एक नौकर अपने मकान मालिक के खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसे सोने के दो ब्रोच और सोने का एक बाजूबंद मिला. ये वस्तुएं वाइकिंग युग की हैं, जिसे लगभग 793 से 1066 ईस्वी के बीच माना जाता है. दोनों ब्रोच गोल हैं और उनका व्यास करीब 8.5 सेंटीमीटर है. प्रत्येक का वजन लगभग 60 से 75 ग्राम है। इन पर बारीक सोने की तारों को मोड़कर बेहद जटिल डिजाइन बनाए गए हैं.

सालों पुराना खजाना

इन ब्रोच की सबसे खास बात इनकी डिजाइन है. एक ब्रोच पर आगे की ओर मुड़े हुए चार जानवरों के सिर बने हैं, जो नॉर्स शैली की कला को दिखाते हैं. इससे संकेत मिलता है कि इसे डेनमार्क या किसी वाइकिंग सुनार ने स्थानीय स्तर पर बनाया होगा. दूसरे ब्रोच पर पत्तियों और बेलों की आकृतियां हैं. इनका संबंध शुरुआती ईसाई कला से जोड़ा जा सकता है. ईसाई परंपरा में अंगूर की बेल का इस्तेमाल यीशु और पुनरुत्थान से जुड़े प्रतीक के रूप में किया जाता था. उस समय जटलैंड सोने के आभूषण बनाने का एक विकसित केंद्र था, फिर भी हॉर्नेलुंड के ये ब्रोच डेनमार्क के आभूषण संग्रह में पूरी तरह अनोखे माने जाते हैं.

कहां से आए डिजाइन

पुरातत्वविदों के अनुसार, इन ब्रोच का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर हुआ हो सकता है, लेकिन इन्हें दूसरे क्षेत्रों में भेजे जाने की संभावना भी है. स्वीडन में इनके जैसे कुछ ब्रोच मिले हैं. एक संभावना यह भी है कि जटलैंड के सुनारों ने सजावट के कुछ विचार स्लाव देशों, जैसे एस्टोनिया, के आभूषण निर्माताओं से लिए हों. वहां 10वीं सदी के अंतिम दौर के आभूषणों पर भी ऐसी घूमती हुई आकृतियां मिली हैं. यानी ये ब्रोच उस समय के अलग-अलग इलाकों के बीच कला और कारीगरी के संपर्क की कहानी भी बता सकते हैं.

सोना का रहस्य आज भी कायम

सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कीमती गहने जमीन में आखिर क्यों दबाए गए थे. खोज के बाद जमीन के मालिक ने पूरा खजाना डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम को सौंप दिया और उन्हें उस समय 295 डेनिश क्रोन मिले, जिसकी आज की कीमत करीब 4,000 डॉलर मानी जाती है. लेकिन उस समय खेत की पुरातात्विक जांच नहीं हुई. हाल की खुदाई से भी कोई नया सुराग नहीं मिला. इसलिए विशेषज्ञ अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि ये गहने किसी कब्र से जुड़े थे, किसी घर में रखे थे या फिर किसी ने अपनी दौलत बचाने के लिए जल्दबाजी में इन्हें जमीन में छिपाया था. यही अनसुलझा सवाल हॉर्नेलुंड होर्ड को आज भी रहस्यमयी बनाता है. (Source: National Museum of Denmark).