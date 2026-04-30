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बस यही देखना रह गया! गन्ने के साथ समोसे का भी जूस निकाल दिया, हिला देगी शख्स की ये हरकत

Viral Video Today: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन से समोसे का भी जूस निकाल दिया. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा सचमुच हैरान कर ही कर देगा.

Published date india.com Published: April 30, 2026 9:46 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Ajab Gajab Video
शख्स का ये वीडियो सचमुच हैरान कर देगा आज. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने तो लोगों के होश ही उड़ा दिए हैं. वीडियो में एक शख्स गन्ने के जूस की मशीन में समोसा डालकर उसका भी जूस निकालता नजर आ रहा है. यह अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट देखकर लोग इसे ‘खाने के साथ खिलवाड़’ तक बता रहे हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि एक ठेले पर खड़ा व्यक्ति पहले गन्ने को मशीन में डालता है, लेकिन अगले ही पल वह समोसे को भी उसी मशीन में ठूंस देता है. हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ समोसे तक नहीं रुकता, बल्कि उसमें मीठी और खट्टी चटनी भी डाल देता है. इसके बाद मशीन से जो मिश्रण निकलता है, वह किसी जूस से ज्यादा अजीब पेस्ट जैसा नजर आता है.

गन्ने के साथ निकाल दिया समोसे का जूस

सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब वह शख्स यह जूस एक ग्राहक को पीने के लिए देता है. ग्राहक जैसे ही एक घूंट लेता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है. वह तुरंत गिलास नीचे फेंक देता है और गुस्से में शख्स को खरी-खोटी सुनाने लगता है. यह रिएक्शन देखकर वीडियो और भी तेजी से वायरल हो गया है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने इसे ‘खाने की हत्या’ बताया तो किसी ने कहा कि ‘ऐसा पाप तो शायद किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा होगा.’ वहीं एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी हरकतें भारत की फूड हाइजीन इमेज को नुकसान पहुंचाती हैं. कुछ लोगों ने मजाक में इसे नया फ्लेवर ‘समोसा केन जूस’ नाम भी दे दिया.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसमें एक गंभीर पहलू भी छिपा है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सवाल यह है कि क्या आप ऐसा जूस ट्राई करना चाहेंगे या इसे देखकर ही दूर भागेंगे. वीडियो एक्स पर @rareindianclips नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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