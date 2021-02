Suhagraat Viral Photo: सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात होती रहती है. लोग तस्वीरों को शेयर कर ऐसे-ऐसे जोक्स शेयर करते हैं जिन्हें पढ़ किसी को भी हंसी आ जाए. ऐसी ही एक तस्वीर काफी देखी जा रही है.

फोटो में दुल्हन शादी की रात सेज पर बैठी दिख रही है. वहीं दूल्हा कंप्यूटर पर काम कर रहा है.

इस तस्वीर को लोग तरह-तरह के कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग लिख रहे हैं कि दूल्हा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो कई कह रहे हैं कि वह शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है.

फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. लोग भी इस फोटो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. जिस भी कैप्शन से फोटो शेयर की जा रही है, लोग वैसे ही कमेंट्स कर रहे हैं.

“hold on babe, let me finish my shift” #WFH pic.twitter.com/6Z6gO5kIvI

— Diaper Don (@NamasteTrumpi) February 10, 2021