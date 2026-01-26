By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: बॉडी परफ्यूम लगा रहीं सनी लियोनी को बीच में टोक दिया, एक्ट्रेस ने फिर जो किया होश उड़ जाएंगे | देखें वीडियो
Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि सनी लियोनी बॉडी स्प्रे यूज कर रही थीं तभी किसी ने उन्हें बीच में टोक दिया. फिर जो दिखा सचमुच हंसी नहीं रोक पाएंगे.
Viral Video Today: बॉलीवुड की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. मगर इस बार वजह कोई फिल्म या फोटोशूट नहीं, बल्कि एक फनी वीडियो है जो इंस्टाग्राम और एक्स पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में सनी बॉडी परफ्यूम लगाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन किसी की एक छोटी सी बात ने उन्हें गुस्सा दिला दिया. एक्ट्रेस को गुस्सा भी ऐसा दिलाया कि उन्होंने पूरा स्प्रे ही खाली कर दिया. यह क्लिप अब वायरल हो चुकी है और नेटिजन्स इसे ‘परफेक्ट रिएक्शन’ बता रहे हैं.
सनी लियोनी को दिलाया गुस्सा
वीडियो की शुरुआत में सनी लियोनी एक ब्राइट येलो स्ट्रैपलेस ड्रेस में खड़ी हैं. ड्रेस पाम ट्री जैसे क्रिस्टल एम्बेलिशमेंट्स से सजी हुई है. वह आराम से अपने नेक और आर्म्स पर परफ्यूम स्प्रे कर रही हैं. तभी बैकग्राउंड से कोई आवाज आती है, ‘थोड़ा-थोड़ा.’ यकीन नहीं करेंगे मगर इतना सुनते ही गजब का ड्रामा शुरू हो गया. सनी गुस्से में पूरा परफ्यूम बॉटल हिलाती हैं और अपने पूरे बॉडी पर स्प्रे करने लगती हैं. कुछ सेकंड पहले तक दो-चार स्प्रे कर रहीं सनी लियोनी बोरी बोतल ही खाली करके रख दी.
गुस्सा काबू में नहीं कर पाईं एक्ट्रेस
वायरल वीडियो के आखिर में वह कहती नजर आती हैं कि But this is what I want to do. मालूम हो सनी लियोनी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, लेकिन जल्दी ही एक्स पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो एक्स पर @VeerooYada39822 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. एक्स पर वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा गया, ‘सनी लियोन बॉडी परफ्यूम लगा रही थीं तभी किसी ने बोला थोड़ा थोड़ा. सनी लियोनी ने गुस्से में पूरा बॉडी परफ्यूम अपने आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह लगाने लगती है.
“सनी लियोन” बॉडी परफ्यूम लगा रही थी तभी किसी ने बोला थोड़ा थोड़ा…
“सनी लियोन” गुस्से में पूरा बॉडी परफ्यूम अपने आगे पीछे उपर नीचे हर जागे लगाने लगती है
इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल है।….see more pic.twitter.com/rpViNYvlVl
— वीरू यादव (@VeerooYada39822) January 26, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
मालूम हो सनी लियोनी से जुड़े इस पोस्ट अब तक 11,000 से ज्यादा व्यूज, 67 लाइक्स और दर्जनों कमेंट्स मिल चुके हैं. वीडियो पर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर @DineshRedBull ने कमेंट किया, वीडियो मजेदार है थोड़ा सा कहना पड़ा और पूरा परफ्यूम ही लगा डाला. इंटरनेट पर ऐसे फनी मोमेंट्स जल्दी वायरल हो जाते हैं. वहीं @Annu7902 ने लिखा, ‘सनी का गुस्सा और स्टाइल दोनों अलग ही लेवल के हैं.’ कुछ यूजर्स ने इसे सेलिब्रिटी की ‘नो-नॉनसेंस’ ऐटिट्यूड का सिंबल बताया, जबकि दूसरे बोले कि यह परफ्यूम ब्रांड का शानदार प्रमोशन है.