Positive Viral News: कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश मे हाहाकार मचा दिया है. देश के सभी कोनों से दुख भरी की ख़बरे आ रही है पर इस निराशा भरे माहौल में भी कुछ लोग एसे है जिन्होंने इंसानियत की जोत जगा रखी है. एक ऐसी ही खबर गुजरात (Gujarat) के सूरत से आई है, जहां एक नर्स चार महीने की प्रेग्नेंट है पर वह अपना फर्ज नहीं भूली और लगातार मरीजों की देखभाल कर रही है. रामज़ान की पवित्र महीना चल रहा है और नर्स ने रोज़े भी रखे है फिर भी वह इंसानियत का फर्ज नहीं भूली. Also Read - Python Viral News: कुर्सी पर बैठकर मीटिंग ले रहा था अजगर, लोगों ने किया बॉस से Compare

नैन्सी ऐयाज़ा मिस्त्री नाम की यह नर्स सूरत के हॉस्पिटल में काम करती है. वह चार महीने की गर्भवती है और लगातार को कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगी है. रामज़ान के पावन महीने में रोज़ा रखते हुए वह अपना फर्ज निभा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करना उनका फर्ज है और वह लोगों की सेवा को ही अपना धर्म भी मानती है. Also Read - Corona Vaccine Chor Ki Maafi Viral: कोरोना वैक्सीन की हजारों डोज चोरी, फिर चोर ने कहा Sorry, लोग बोले- माथा खराब...

Gujarat: Nancy Ayeza Mistry, a four months pregnant nurse has been attending patients at a COVID care center in Surat, while observing ‘Roza’. Also Read - Viral Video: सड़क पर चल रहा था शख्स, अचानक बैग से निकलने लगी आग की लपटें- देखें वायरल वीडियो...

She says, “I am doing my duty as a nurse. I consider serving people as prayer.” pic.twitter.com/Hx1EQXEAOx

— ANI (@ANI) April 24, 2021