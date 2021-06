Swiggy Ko UP Police Ka Jawab: स्विगी ने एक ट्वीट किया. ट्वीट ऐसा था जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों और मजेदार रिप्लाई मिलें. पर इस ट्वीट पर यूपी पुलिस ने ऐसा कमेंट कर दिया जो चर्चा में है. स्विगी भी इस रिप्लाई को पढ़कर हैरान है. लोगों की तो बात ही मत पूछिए, उनका हंसकर बुरा हाल है. Also Read - Matrimonial Ad Viral: चाहिए कोविड वैक्सीन लगा लड़का...सोशल मीडिया पर शादी का अनोखा विज्ञापन वायरल

दरअसल हुआ ये कि फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने ट्विटर के जरिए एक बात कही. ट्वीट में स्विगी (Swiggy) ने लिखा,

you can't make everyone happy, you're not _______

कंपनी ने लोगों से कहा कि वे अपने मुताबिक इसे भरें. फिर क्या था, ट्वीट पर लोगों के कमेंट्स का मजेदार सिलसिला शुरू हो गया.

स्विगी के इस ट्वीट पर यूपी पुलिस ने भी जवाब दिया. यूपी पुलिस ने लिखा,

You can’t solve every problem, you’re not UP 112..

You can’t solve every problem, you’re not UP 112.. https://t.co/L3pNukQamM — UP POLICE (@Uppolice) June 24, 2021



यूपी पुलिस ने अपने ट्वीट में स्विगी के अंदाज में ही बात कही है. यूपी 112 का मतलब है उत्तर प्रदेश पुलिस का हेल्पलाइन नंबर.

अब लोग यूपी पुलिस के ट्वीट पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. इसे काफी पसंद कर रहे हैं और इस रिप्लाई पर कमेंट करते हुए लिख रहे हैं, ये बढ़िया था गुरु…