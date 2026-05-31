स्विट्जरलैंड घूमकर लौटी महिला को आया 1.5 लाख का चालान, वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप

विदेश घूमने जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन एक महिला के लिए स्विट्जरलैंड ट्रिप सबक बन गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोआन सपदी नाम की यूजर ने बताया कि उन्हें स्विट्जरलैंड ट्रिप से लौटने के काफी समय बाद ट्रैफिक चालान मिला. शुरुआत में उन्हें लगा कि यह मजाक है, लेकिन बाद में पता चला कि रकम लगभग 1.5 लाख रुपये की है. महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि क्या किसी और को भी स्विट्जरलैंड से लौटने के महीनों बाद ऐसा ट्रैफिक फाइन मिला है? उन्होंने लोगों से यह भी पूछा कि क्या इस चालान को कम करवाने, माफ करवाने या इसके खिलाफ अपील करने का कोई तरीका है. पोस्ट को लेकर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोग इस मामले को लेकर हैरानी जताने लगे.
इस पोस्ट को 11 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक मिल गए. कई लोगों ने कमेंट कर अपने अनुभव भी बताया. एक यूजर ने लिखा कि उसे जर्मनी ट्रिप के बाद करीब 10 हजार रुपये का चालान मिला था. एक और यूजर ने लिखा कि उसके पास इटली का 12 से 15 हजार रुपये का चालान पड़ा है, लेकिन उसे यह तक समझ नहीं आ रहा कि भुगतान कैसे किया जाए. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यूरोप के ट्रैफिक नियम भारत से कहीं ज्यादा सख्त हैं और वहां छोटी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है.
कुछ यूजर्स ने महिला को साफ सलाह दी कि अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा है, तो जुर्माना भर देना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर गलती की है तो फाइन भरिए, भारत की तरह यहां मिन्नतें या जुगाड़ काम नहीं आएगा. वहीं कई लोगों ने प्रैक्टिकल सलाह भी दी. कुछ यूजर्स ने बताया कि स्विट्जरलैंड और दूसरे यूरोपीय देशों में कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों की निगरानी होती है और कई बार महीनों बाद चालान भेजा जाता है. एक व्यक्ति ने कहा कि अगर समय रहते अपील नहीं की गई तो बाद में राहत मिलना मुश्किल हो सकता है. कई लोगों ने यह भी चेतावनी दी कि फाइन नहीं भरने पर भविष्य में Schengen Visa मिलने या दोबारा कार रेंट करने में परेशानी हो सकती है.
आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड समेत कई यूरोपीय देशों में ट्रैफिक नियमों को लेकर बेहद सख्ती बरती जाती है. वहां स्पीड लिमिट, गलत पार्किंग और रोड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है. ज्यादातर मामलों में कैमरों और डिजिटल सिस्टम के जरिए नियम तोड़ने वालों की पहचान की जाती है. यही वजह है कि कई बार यात्रियों को अपने देश लौटने के काफी समय बाद चालान मिलता है. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने बताया कि उन्हें आइसलैंड, तुर्किए और दूसरे देशों से भी हजारों रुपये के फाइन मिले थे. कई मामलों में लोगों ने सबूत मांगे, लेकिन आखिरकार उन्हें चालान भरना ही पड़ा. यही कारण है कि यूरोप घूमने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.