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Ajab Gajab Video: जिंदगी में नहीं देखा इतना गरीब देश! नोटों पर ही सिलाई करके काम चला रहे लोग

Trending Video Today: वायरल क्लिप में एक दर्जी पुराने और टूटे-फूटे नोटों को मशीन से सिलता हुआ दिखता है. पहली नजर में यह किसी बदहाल अर्थव्यवस्था की झलक लगती है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 12:48 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स फटे हुए नोटों को सिलाई मशीन से जोड़ता नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि अफ्रीकी देश सोमालिया में लोग गरीबी के कारण नोटों को सिलकर इस्तेमाल करने को मजबूर हैं. लेकिन जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की गई, तो तस्वीर वायरल दावे से काफी अलग निकली. वायरल क्लिप में एक दर्जी पुराने और टूटे-फूटे नोटों को मशीन से सिलता दिखता है. पहली नजर में यह किसी बदहाल अर्थव्यवस्था की झलक लगती है. यही वजह है कि लोग इसे सीधे-सीधे देश की गरीबी से जोड़कर शेयर कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दावा किया जा रहा है कि साल 1991 के गृहयुद्ध के बाद से देश में आधिकारिक तौर पर नए नोट नहीं छापे गए हैं. ऐसे में नए नोटों की छपाई लंबे समय तक बंद रही. बाजार में जो सोमाली शिलिंग चल रही है, वह या तो पुराने स्टॉक की है या अनौपचारिक रूप से छपी हुई. इसी कारण कई नोट बेहद खराब हालत में पहुंच चुके हैं.

क्या है दावे का सच

हालांकि यहीं पर वायरल दावा भ्रामक हो जाता है. सच्चाई यह है कि सोमालिया आज डिजिटल पेमेंट के मामले में काफी आगे निकल चुका है. यहां लोग रोजमर्रा के लेन-देन के लिए मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं. छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक, कैश की बजाय फोन से भुगतान ज्यादा आम है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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क्यों सिले जा रहे नोट

बताया गया कि कुछ बेहद गरीब इलाकों में लोग छोटे लेन-देन के लिए पुराने नोटों को किसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामलों में फटे नोटों को जोड़ना देखा जा सकता है, लेकिन यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर नहीं है. कई बार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने के लिए भी बनाए जाते हैं.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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